"DENTRO DA NORMALIDADE"
Sírio-Libanês divulga resultado de exames de Lula após eleições
Presidente deu entrada no hospital na tarde de terça-feira, 4
O Hospital Sírio-Libanês informou na noite desta terça-feira, 3, que todos os exames de rotina realizados pelo presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentaram resultados "dentro da normalidade".
Segundo o boletim médico, o petista recebeu alta e está liberado para manter a “agenda habitual de trabalho” após a rotina intensa de campanha eleitoral.
Lula deu entrada na unidade de saúde localizada em São Paulo na tarde de terça-feira e, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), os exames de rotina já estavam previamente agendados para depois das eleições.
O presidente embarca para Brasília às 9h desta quarta-feira, 4, pelo Aeroporto de Congonhas, e deve retomar os compromissos oficiais ainda hoje.
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Histórico de saúde
Em junho deste ano, Lula anunciou o fim das sessões de radioterapia preventiva para tratar um carcinoma basocelular, tipo de câncer de pele localizado no couro cabeludo.
Também neste ano, o presidente passou por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. O mesmo procedimento já havia sido realizado no olho direito, em 2020.