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"DENTRO DA NORMALIDADE"

Sírio-Libanês divulga resultado de exames de Lula após eleições

Presidente deu entrada no hospital na tarde de terça-feira, 4

Ane Catarine
Por
O presidente reeleito Lula (PT)
O presidente reeleito Lula (PT) - Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo
Eleições 2026

O Hospital Sírio-Libanês informou na noite desta terça-feira, 3, que todos os exames de rotina realizados pelo presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentaram resultados "dentro da normalidade".

Segundo o boletim médico, o petista recebeu alta e está liberado para manter a “agenda habitual de trabalho” após a rotina intensa de campanha eleitoral.

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Lula deu entrada na unidade de saúde localizada em São Paulo na tarde de terça-feira e, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), os exames de rotina já estavam previamente agendados para depois das eleições.

O presidente embarca para Brasília às 9h desta quarta-feira, 4, pelo Aeroporto de Congonhas, e deve retomar os compromissos oficiais ainda hoje.

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Histórico de saúde

Em junho deste ano, Lula anunciou o fim das sessões de radioterapia preventiva para tratar um carcinoma basocelular, tipo de câncer de pele localizado no couro cabeludo.

Lula removeu câncer de pele na cabeça
Lula removeu câncer de pele na cabeça - Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

Também neste ano, o presidente passou por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. O mesmo procedimento já havia sido realizado no olho direito, em 2020.

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eleições 2026 Lula

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