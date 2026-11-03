Janones pode ser homenageado na Alba após comandar reeleição de Lula

O deputado federal André Janones (Rede-MG) pode ser homenageado com a mais alta honraria da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) após ser “peça-chave” na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano. O Projeto de Resolução, obtido pelo portal A TARDE, foi protocolado nesta terça-feira, 3, pelo líder do governo na Alba, Rosemberg Pinto (PT).

Na justificativa, o parlamentar baiano afirma que a homenagem reconhece a trajetória política de Janones e sua atuação em defesa da democracia, das instituições republicanas e dos direitos fundamentais.

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O parlamentar também destaca a participação do deputado mineiro em pautas sociais, como o combate à pobreza, a redução das desigualdades e a defesa de programas de transferência de renda.

Atuação na campanha

A justificativa ainda aponta a atuação de Janones no enfrentamento à desinformação e na mobilização popular durante períodos de polarização política, principalmente durante o segundo turno das eleições presidenciais neste ano. Conforme o texto, sua contribuição para o debate nacional sobre justiça social e desenvolvimento humano também beneficia a população baiana.

“A Bahia, terra de históricas lutas pela liberdade, pela independência e pela democracia, reconhece a importância daqueles que contribuem para a preservação dos valores democráticos e para a construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária. O significado histórico do 2 de Julho de 1823, traduz os ideais de liberdade, resistência, soberania e participação popular, valores que permanecem fundamentais para o fortalecimento da democracia brasileira”, disse Rosemberg.

A concessão da Comenda 2 de Julho ao Deputado Federal André Janones representa o reconhecimento institucional de sua atuação política em defesa da democracia, da justiça social e dos interesses das populações mais vulneráveis, princípios que dialogam diretamente com a história de luta e resistência do povo baiano Rosemberg Pinto

Mobilização digital

Janones ganhou projeção nacional durante a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2026. Na ocasião, liderou uma estratégia de mobilização digital que reuniu mais de 10 milhões de apoiadores no canal “Exército do Lula”, no WhatsApp.

A iniciativa ganhou repercussão internacional e passou a inspirar estratégias de campanhas políticas em outros países. A atuação do deputado também foi apontada como um dos fatores de fortalecimento da presença digital da campanha petista, que terminou o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro (PL), mas venceu a disputa no segundo turno.

Comenda Dois de Julho

Considerada a mais alta honraria concedida pela Alba, a Comenda Dois de Julho homenageia personalidades brasileiras ou estrangeiras que tenham prestado relevantes serviços à Bahia ou contribuído para o desenvolvimento político, administrativo, social, cultural ou econômico do estado. A condecoração também reconhece atuações em defesa das liberdades do povo baiano.