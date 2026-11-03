Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÊMICA SOBRE ANIMAÇÕES

Governo federal desiste de alterar classificação de desenhos bíblicos

Em nota, o Ministério a Justiça admitiu erro ao não recomendar animações a menores de 12 anos

Leo Almeida
Por
Desenho é exibido pela TV Record desde o início dos anos 2000
Desenho é exibido pela TV Record desde o início dos anos 2000 - Foto: Reprodução | TV Record
Eleições 2026

O governo federal desistiu de alterar a classificação indicativa do programa “Record Kids: Desenhos Bíblicos”, exibido na Record TV, após repercussão negativa. A medida foi adotada após o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) anunciar que a programação deixaria de ser livre e passaria a não ser recomendada para crianças menores de 12 anos.

Segundo a pasta, a avaliação anterior que mudou a classificação indicativa deixou de considerar, na extensão prevista pelo guia técnico, o contexto cultural e religioso e os fatores que permitem atenuar a classificação.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o Metrópoles, entre esses fatores estão a associação das cenas a tradições religiosas, a estética infantil da animação e o caráter fantasioso da violência. O programa infantil reúne 36 episódios com histórias do Antigo e do Novo Testamento e é exibido pela emissora desde o início dos anos 2000.

Leia Também:

PEGOU MAL?

Governo Federal é acusado de censura após alterar classificação de desenho
Governo Federal é acusado de censura após alterar classificação de desenho imagem

SUSPEITA DE IMPROBIDADE

Prefeito é investigado por suspeita de alterar leis aprovadas pela Câmara
Prefeito é investigado por suspeita de alterar leis aprovadas pela Câmara imagem

EXCLUSIVO

Republicanos mira chegada de Michelle Bolsonaro após crise no PL
Republicanos mira chegada de Michelle Bolsonaro após crise no PL imagem

Como a decisão foi tomada

A nova decisão foi tomada pela Secretaria Nacional de Direitos Digitais, que reviu a classificação atribuída em 28 de outubro pela área técnica. O despacho sustenta que a transmissão de narrativas bíblicas em desenhos infantis é uma expressão cultural protegida pela Constituição e deve receber o mesmo tratamento dado às demais tradições culturais e religiosas.

Na nota oficial, o ministério afirma que a revisão ocorreu por iniciativa própria e reforça que a classificação indicativa serve para informar às famílias o conteúdo das obras. A recomendação anterior de exibição a partir das 20h não impedia a Record de transmitir a atração antes desse horário.

A decisão será publicada no Diário Oficial da União, e a emissora será formalmente comunicada.

Repercussão negativa

Em seu perfil do Instagram, o deputado federal Gleidson Azevedo (Republicanos-MG) questionou a motivação por trás da alteração, ressaltando que a justificativa de apresentação de “atos criminosos, drogas lícitas, violência e estigma ou preconceito” no material não é válida.

“Quais foram os parâmetros para alegar isso? Pode ter certeza que estarei em Brasília para combater isso”, disparou o parlamentar na gravação.

Ainda repercutindo o caso, o advogado Wilian Frata protocolou ação popular na Justiça Federal, pedindo a suspensão da medida e alegando que a atitude faz parte de um programa de “perseguição e censura” do Estado contra um “patrimônio da família”.

Ele acusa o Governo Federal de tentar calar as famílias que consomem o desenho animado em suas casas, motivação que teria surgido após a bancada evangélica apoiar o candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) durante as Eleições 2026.

“Ao meu ver, é uma perseguição e censura e uma maneira de querer controlar a televisão brasileira. Por isso entramos com esse pedido, para intervir nessa portaria que é desproporcional ao sistema que nós vivemos”, disse ele, em entrevista concedida ao Metrópoles

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

governo federal

Relacionadas

Mais lidas