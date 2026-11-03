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SUSPEITA DE IMPROBIDADE

Prefeito é investigado por suspeita de alterar leis aprovadas pela Câmara

Invstigação do Ministério Público mira o município de São José da Vitória

Ane Catarine
Por
O prefeito de São José da Vitória, Professor Rodson (Podemos)
O prefeito de São José da Vitória, Professor Rodson (Podemos) - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Eleições 2026

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades na publicação de leis municipais de São José da Vitória, no sul do estado.

O caso envolve o prefeito Rodson Pereira Costa, conhecido como Professor Rodson (Podemos), e busca esclarecer se textos divulgados pela Prefeitura no Diário Oficial apresentam diferenças em relação às versões aprovadas pela Câmara de Vereadores.

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A investigação foi instaurada em 14 de setembro pela Promotoria de Justiça de Buerarema, na área de Patrimônio Público e Moralidade Administrativa, após uma manifestação do vereador Joel Dantas Oliveira (Podemos).

Pela legislação, o prefeito não pode modificar o texto de um projeto de lei aprovado pela Câmara. Cabe a ele sancioná-lo ou vetá-lo, total ou parcialmente.

Caso as irregularidades sejam confirmadas, Professor Rodson poderá responder por eventuais atos de improbidade administrativa, entre outras possíveis responsabilizações, a depender do que for apurado.

Por outro lado, se o Ministério Público não encontrar elementos suficientes para dar continuidade ao caso, poderá arquivar a investigação.

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A TARDE procurou o MP-BA para esclarecer quantas leis são alvo da investigação e quais são elas. O órgão ainda não respondeu aos questionamentos.

A reportagem também entrou em contato com o prefeito Rodson Pereira Costa para solicitar um posicionamento sobre as suspeitas. O espaço segue aberto para manifestação.

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