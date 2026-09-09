Apostador perde mais de R$ 100 mil e denúncia leva MP-BA a suposto esquema de bets

Siga o A TARDE no Google

Um prejuízo superior a R$ 100 mil sofrido por um apostador levou o Ministério Público da Bahia (MP-BA) a investigar um suposto esquema de movimentação de dinheiro ligado a plataformas de apostas online não autorizadas. O caso resultou em uma ação civil pública contra três empresas, com pedido de bloqueio de até R$ 5 milhões em bens e ativos financeiros.

A medida, divulgada na terça-feira, 8, tem como alvos a:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nuoro Pay Instituição de Pagamento Ltda;

Select Credit Sociedade de Crédito ao Microempreendedor;

Empresa de Pequeno Porte Ltda. e Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.

A ação foi ajuizada pela promotora de Justiça Joseane Suzart. Segundo o MP-BA, a investigação começou depois que um consumidor relatou ter sido vítima de um golpe envolvendo apostas online, acumulando perdas superiores a R$ 100 mil.

Como funcionaria a movimentação do dinheiro

De acordo com a investigação, Nuoro Pay e Select Credit teriam atuado na intermediação de pagamentos destinados a casas de apostas sem autorização para funcionar. Para o Ministério Público, as empresas não teriam adotado medidas suficientes para verificar a idoneidade dos beneficiários nem realizado o monitoramento adequado de movimentações consideradas atípicas.

A Cartos, por sua vez, é apontada na ação como responsável por disponibilizar tecnologia e infraestrutura utilizadas pela Nuoro Pay para viabilizar a intermediação dos pagamentos.

O MP-BA afirma que os valores depositados pelos jogadores não seriam encaminhados diretamente às plataformas de apostas. O dinheiro passaria por intermediadoras de pagamento e outras empresas receptoras, mecanismo que, conforme a investigação, dificultaria a identificação do destino final dos recursos.

Em alguns comprovantes de transferências analisados durante o inquérito, o nome das plataformas de apostas sequer aparecia.

Investigação identificou movimentações suspeitas

Outros elementos chamaram a atenção do Ministério Público durante a apuração. Entre eles estão empresas criadas recentemente, repetição de endereços, documentos com possíveis sinais de edição e sucessivas mudanças na composição societária.

O consumidor responsável pela denúncia também encaminhou informações sobre o caso a outros órgãos, entre eles Ministério da Fazenda, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Banco Central, Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público do Paraná.

Mais de 1,5 mil reclamações

Durante o inquérito, o MP-BA também analisou registros disponíveis em plataformas de reclamações de consumidores. Em levantamento realizado em julho de 2025, foram encontradas 1.536 reclamações relacionadas à Nuoro Pay.

Os registros envolviam, entre outros assuntos, pedidos de devolução de dinheiro, consultoria financeira e problemas que não teriam sido solucionados. A investigação também menciona relatos relacionados a supostos golpes e fraudes financeiras envolvendo jogos e apostas.

MP-BA quer bloqueio de R$ 5 milhões

Além da responsabilização das empresas, o Ministério Público pediu à Justiça o bloqueio de bens, direitos e ativos financeiros das companhias e de seus sócios em até R$ 5 milhões. A medida busca garantir recursos para o eventual cumprimento de obrigações financeiras decorrentes do processo.

No julgamento definitivo da ação, o MP-BA também solicita a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, permitindo que os respectivos sócios sejam incluídos na responsabilização.

O órgão pede ainda o encerramento definitivo das atividades da Nuoro Pay, Select Credit e Cartos.

Entre as demais medidas solicitadas está a adoção de mecanismos mais rígidos para controlar transações financeiras. As empresas teriam que consultar as listas de operadores de apostas autorizados e não autorizados mantidas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.