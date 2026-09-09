Chefe de gabinete de deputada do União Brasil é alvo da PF por abuso de poder

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Uma investigação da Polícia Federal sobre o possível uso de cargos públicos para influenciar atividades político-eleitorais chegou ao gabinete da deputada Joilma Teodora, do União Brasil. O chefe de gabinete da parlamentar está entre os alvos da Operação Nomenclator, deflagrada nesta quarta-feira, 9.

O homem, que não teve o nome divulgado, é investigado por supostamente utilizar um aplicativo para abordar servidores e pedir votos para a deputada, que é candidata à reeleição para a Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR).

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A apuração também busca esclarecer se teria ocorrido oferta de vantagens como forma de obter apoio à candidatura.

Mandado foi cumprido pela Polícia Federal

No curso da operação, agentes da PF cumpriram um mandado de busca e apreensão em um endereço ligado à investigação. A ordem judicial foi autorizada pela Justiça Eleitoral após uma representação apresentada pela Polícia Federal.

A Operação Nomenclator tem como foco a suspeita de que cargos e funções públicas possam ter sido utilizados para constranger ou influenciar pessoas a participar de atividades relacionadas às eleições em Roraima.

Denúncia chegou pelo Disk Denúncia Eleitoral

O caso começou após uma denúncia encaminhada ao Disk Denúncia Eleitoral da Polícia Federal. Com base nas informações recebidas, os investigadores passaram a verificar a possível utilização da estrutura de cargos públicos para interferir na atuação política de outras pessoas.

A equipe da deputada Joilma Teodora foi procurada para comentar a investigação, mas não havia apresentado resposta até a última atualização.