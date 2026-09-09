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POLÍTICA

Chefe de gabinete de deputada do União Brasil é alvo da PF por abuso de poder

PF também apura possível oferta de vantagens em troca de apoio político à parlamentar

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Mandado de busca foi cumprido em endereço ligado ao caso após denúncia encaminhada ao Disk Denúncia Eleitoral
Mandado de busca foi cumprido em endereço ligado ao caso após denúncia encaminhada ao Disk Denúncia Eleitoral - Foto: Reprodução
Eleições 2026

Uma investigação da Polícia Federal sobre o possível uso de cargos públicos para influenciar atividades político-eleitorais chegou ao gabinete da deputada Joilma Teodora, do União Brasil. O chefe de gabinete da parlamentar está entre os alvos da Operação Nomenclator, deflagrada nesta quarta-feira, 9.

O homem, que não teve o nome divulgado, é investigado por supostamente utilizar um aplicativo para abordar servidores e pedir votos para a deputada, que é candidata à reeleição para a Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR).

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A apuração também busca esclarecer se teria ocorrido oferta de vantagens como forma de obter apoio à candidatura.

Mandado foi cumprido pela Polícia Federal

No curso da operação, agentes da PF cumpriram um mandado de busca e apreensão em um endereço ligado à investigação. A ordem judicial foi autorizada pela Justiça Eleitoral após uma representação apresentada pela Polícia Federal.

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A Operação Nomenclator tem como foco a suspeita de que cargos e funções públicas possam ter sido utilizados para constranger ou influenciar pessoas a participar de atividades relacionadas às eleições em Roraima.

Denúncia chegou pelo Disk Denúncia Eleitoral

O caso começou após uma denúncia encaminhada ao Disk Denúncia Eleitoral da Polícia Federal. Com base nas informações recebidas, os investigadores passaram a verificar a possível utilização da estrutura de cargos públicos para interferir na atuação política de outras pessoas.

A equipe da deputada Joilma Teodora foi procurada para comentar a investigação, mas não havia apresentado resposta até a última atualização.

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Tags

Cargos Públicos Denúncia Eleitoral polícia federal

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