Mendonça reage após decisão de Dino que reconduziu Andrei Rodrigues à PF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, foi surpreendido pela decisão do ministro Flávio Dino, que determinou a reintegração de Andrei Rodrigues ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF).

Apesar de considerar a medida ilegal, André Mendonça não pretende apresentar uma reação nos autos neste momento.

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Mendonça cobra posicionamento de Fachin

Nesta quarta-feira, 9, Mendonça procurou o presidente do STF, ministro Edson Fachin, para cobrar um posicionamento institucional diante do novo episódio envolvendo os integrantes da Corte. Segundo relatos, o ministro tem manifestado a interlocutores sua avaliação de que a decisão de Dino não poderia ter sido tomada da forma como ocorreu.

A decisão de Flávio Dino foi tomada durante a relatoria de um processo que investiga a destinação de emendas relacionadas ao filme Dark Horse. No âmbito desse caso, o ministro determinou a reversão do afastamento de Andrei Rodrigues e seu retorno ao comando da PF.

Ministros esperam decisão de Fachin

A avaliação entre integrantes do STF é de que o conflito entre os ministros se agravou e que uma definição sobre os próximos passos deve partir de Fachin. Além de Mendonça, outros ministros aguardam uma manifestação do presidente da Corte diante do episódio.

Segundo interlocutores dos magistrados, a decisão de Dino aumenta a tensão interna e reforça a necessidade de uma atuação de Fachin para conduzir o impasse. O episódio ocorre em meio a outros desentendimentos recentes entre ministros do Supremo.

Fachin cancela sessão do plenário

Em meio ao cenário de tensão, Fachin cancelou a sessão do plenário prevista para esta quarta-feira, 9. A medida foi recebida com alívio por integrantes da Corte, segundo interlocutores.

A avaliação relatada nos bastidores é de que não havia ambiente para a realização da sessão e de que o tribunal não poderia conduzir os trabalhos como se não houvesse uma crise interna. O cancelamento abriu espaço para que Fachin avalie os próximos passos diante do embate entre os ministros.