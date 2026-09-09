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IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Homem é preso após se masturbar e tocar em mulher em ônibus na Bahia

Caso ocorreu em um transporte intermunicipal, na frente de outros passageiros

Luiza Nascimento
Por
Eberhald Soares Pinto
Eberhald Soares Pinto - Foto: Reprodução

Um homem, de 46 anos, identificado como Eberhald Soares Pinto Junior, foi preso em flagrante após cometer importunação sexual contra uma mulher dentro de um ônibus intermunicipal, na BA-001, trecho de Ilhéus, no sul da Bahia. O caso ocorreu na última segunda-feira, 7.

A vítima, uma mulher de 28 anos, conseguiu gravar o momento em que o suspeito aparece com a mão esquerda dentro da calça, se masturbando. Além disso, ele afirma que o homem teria tocado nela.

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Após perceberem a situação, populares acionaram a polícia e contiveram Eberhald. Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes da 69ª CIPM foram ao local e conduziram os envolvidos à delegacia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial competente para adoção das medidas cabíveis.

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Homem foi solto

Apesar do flagrante, Eberhald recebeu liberdade após passar por audiência de custódia na terça-feira, 8, na 1ª Vara Criminal de Ilhéus, mediante a imposição de "medidas cautelares rigorosas".

De acordo com a Justiça, o acusado é réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, o que acaba inviabilizando a manutenção da prisão cautelar.

O homem responderá ao processo criminal em liberdade, mas está proibido de se aproximar da vítima a uma distância inferior a 500 metros.

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Tags

Bahia ilhéus importunação sexual

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