Republicanos mira chegada de Michelle Bolsonaro após crise no PL

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Senadora eleita pelo Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pode deixar o Partido Liberal (PL), casa do bolsonarismo, migrando para outra legenda, o Republicanos.

O interesse do Republicanos por Michelle, hoje considerada uma das mulheres mais influentes da política no país, foi confirmado pelo portal A TARDE, em conversas com membros da executiva nacional da legenda e pessoas do entorno da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Sob anonimato, uma importante peça do bloco nacional do Republicanos confidenciou o desejo pela filiação de Michelle, tendo como ponto favorável o cenário de instabilidade dentro do PL após o resultado da eleição presidencial.

O conflito velado de Michelle com os filhos de Bolsonaro, exposto em meados deste ano por meio de um vídeo publicado pela ex-primeira-dama nas redes sociais, também é levado em consideração para um possível avanço nas negociações, a partir de um convite que ainda não ocorreu.

O Republicanos, entretanto, trabalha com um cenário inicial de baixa probabilidade de mudança imediata.

Damares Alves deseja chegada de Michelle Bolsonaro

Ministra dos Direitos Humanos no governo Bolsonaro, a senadora Damares Alves é vista como a principal entusiasta de uma chegada de Michelle ao Republicanos, legenda pela qual foi eleita em 2022.

"É uma coisa mais da Damares", revelou uma das fontes consultadas pelo portal A TARDE.

Eleita em 2022, Damares tem em Michelle, sua futura colega de legislatura pelo Distrito Federal, uma das suas principais aliadas dentro da política. Uma das provas dessa relação entre as duas se deu na crise protagonizada pela ex-primeira-dama com Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado à presidência.

Damares, apoiadora da candidatura de Flávio, tomou partido da aliada e ficou do seu lado na briga familiar, expondo publicamente sua insatisfação ao tratamento recebido por Michelle.