Michelle evita contestar eleição e pede união após derrota de Flávio

A ex-primeira-dama e senadora eleita pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), pediu união entre aliados após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. Em sua primeira manifestação pública após o resultado, publicada nesta sexta-feira, 30, ela afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não quer que apoiadores procurem culpados pelo resultado eleitoral e criticou ataques a nomes próximos à família.

Em publicação nos stories do Instagram, Michelle compartilhou uma mensagem atribuída ao marido, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado. No texto, ela afirma que Bolsonaro considera necessário refletir antes de agir e agradece à mobilização de aliados durante a campanha de Flávio.

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“Vivemos tempos difíceis. Precisamos refletir e, só depois, agir. Eu e o Jair (meu galego e nosso líder) temos conversado sobre isso. Ele sempre diz que é muito grato pelo empenho e sacrifício que - dentro das possibilidades - cada um fez em prol da campanha do Flávio. Ele lembra de cada um e reconhece com muita gratidão a mobilização de todos”, escreveu.

A ex-primeira-dama não reconheceu expressamente a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas também não contestou o resultado das urnas.

Alvo de críticas

Na mensagem, Michelle afirmou que Jair Bolsonaro manifesta gratidão aos apoiadores que participaram da campanha e demonstrou incômodo com publicações que, segundo ela, atribuem ao ex-presidente declarações falsas sobre aliados.

“Em nossas conversas, o Jair sempre manifesta um carinho e uma gratidão especial a todos os apoiadores que se doaram porque acreditam em um futuro melhor para o Brasil e para os brasileiros. Por outro lado, ele se entristece quando vê notícias falsas, atribuindo a ele manifestações mentirosas, que pregam a divisão, apontam injustamente supostos ‘culpados’”, afirmou.

Michelle mencionou nominalmente a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o pastor Silas Malafaia, apontados como alvos de críticas após a derrota eleitoral.

“(As publicações) afirmam exatamente o contrário do que ele verdadeiramente sente por pessoas como Damares, Tarcísio, Nikolas, Silas Malafaia e outros que estão sendo atacados: muito respeito, carinho e gratidão”, acrescentou.

Ao final, a ex-primeira-dama reforçou o apelo por união e criticou o que classificou como tentativas de estimular divisões entre aliados.

“O meu marido ressalta que é momento de união e não de procurar culpados. Não caiamos nas enganações daqueles que sempre semeiam o ódio, a mentira e provocam a nossa divisão em troca de likes e engajamento. Deus está conosco e a Ele cabe o Julgamento e a Justiça!”, concluiu.

Flávio está nos Estados Unidos

Após a derrota no segundo turno, Flávio Bolsonaro e familiares viajaram para os Estados Unidos em um jato particular, partindo da Argentina. A viagem ocorreu em meio a questionamentos sobre o cumprimento de uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionada à entrega dos passaportes de Jair Bolsonaro.