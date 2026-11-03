Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

PARCIMÔNIA

Aliado pede cautela na construção para sucessão de Lula

Zé Dirceu, aliado próximo, diz que liderança pós-Lula precisa ser conquistada na prática

Rodrigo Tardio
Por
Luiz Inácio durante campanha presidencial em 2026
Luiz Inácio durante campanha presidencial em 2026 - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

A passagem do aniversário de 81 anos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, celebrado na última semana, reabriu nos bastidores de Brasília o debate sobre a liderança da esquerda brasileira e os rumos da sucessão presidencial.

Entre correligionários e quadros históricos do Partido dos Trabalhadores (PT), o diagnóstico é inequívoco: a transição não vai ocorrer por imposição de nomes, mas pela consolidação política no exercício do poder.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Para o ex-ministro José Dirceu, por exemplo, a liderança pós-Lula precisa ser conquistada na prática.

"Quem ocupar esse lugar vai ter que provar isso governando ou liderando. Alguém vai se destacar", avalia.

Nomes na disputa

Nesse cenário, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, surge como uma das figuras mais citadas no ambiente governista. O desempenho à frente da pasta econômica e a trajetória prévia no Ministério da Educação credenciam o ministro no debate sucessório, minimizando o impacto de derrotas eleitorais anteriores.

"O Haddad se destacou como ministro da Fazenda e da Educação e ganhou espaço. Perdeu a eleição, mas isso não quer dizer nada. O Lula perdeu três e se elegeu quatro vezes presidente", pondera Dirceu.

O ex-ministro reforça a tese de que a liderança do campo progressista vai ser moldada no dia a dia da política nacional. De acordo com o ex-deputado, os próximos nomes "vão ter que surgir na construção do país, do próprio PT e da luta democrática". Dirceu pontua ainda a assimetria na preparação dos campos opostos, alertando que "a direita já tem nomes enfileirados".

Para o ex-dirigente petista, o momento atual exige que o presidente utilize o capital político para viabilizar grandes transformações institucionais antes de qualquer debate eleitoral.

"Lula tem uma oportunidade histórica de chamar o país a um pacto político. O Brasil precisa de reformas, que precisam ser pactuadas: tributária, financeira, política e do Judiciário. Ele tem autoridade para liderar isso", afirmou.

Outros nomes no radar

Camilo Santana, senador pelo Ceará e ex-ministro da Educação, integra o grupo. Ex-governador do Ceará, participou da articulação política da campanha de 2026 e passou a ser citado nas discussões sobre a composição do quarto governo Lula.

Outro nome citado é o de Rafael Fonteles, 41 anos, governador reeleito do Piauí, que ganhou projeção durante a campanha presidencial, especialmente na área de comunicação e na articulação política. A participação na coordenação da campanha e a proximidade que construiu com Lula ampliaram sua presença no núcleo governista.

A discussão sobre a sucessão de Lula não se restringe ao PT. Guilherme Boulos, do PSOL, é ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e uma das lideranças do campo progressista que podem participar das articulações sobre a sucessão de Lula.

Uma eventual candidatura presidencial em 2030 dependeria, porém, da construção de alianças com o PT e outras forças de esquerda e centro-esquerda, além das definições sobre o papel que o PSOL pretende desempenhar na disputa.

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e integrante do PSB, também faz parte das possibilidades.

Ex-governador de São Paulo, tem experiência administrativa e trajetória política em diferentes composições partidárias. A participação em uma disputa dependeria das articulações entre os partidos aliados e da estratégia adotada pelo grupo.

Alckmin também ganhou protagonismo no governo ao assumir a negociação com setores produtivos após o tarifaço de Donald Trump sobre diversos produtos brasileiros de exportação.

O senador eleito pela Bahia e ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), teve participação direta de Rui na coordenação estratégica e política da campanha. Ex-governador da Bahia por dois mandatos, Rui manteve diálogo constante com o presidente ao longo do processo eleitoral, junto ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Com posse no Senado em 2027, Rui ingressa no Legislativo com experiência de chefe de Executivo estadual e ministro de uma das pastas mais importantes do ministério, que é a Casa Civil.

João Campos, do PSB, é outro nome associado à renovação geracional da centro-esquerda. Ex-prefeito do Recife, ele ganhou projeção nacional durante a campanha de 2026.

Simone Tebet, do MDB, também integra o conjunto de lideranças que podem participar de futuras composições. A presença no debate está relacionada à possibilidade de articulação entre setores do centro e da centro-esquerda, a depender das alianças que forem construídas.

Leia Também:

IRREGULARIDADES

Motoristas de transporte escolar dirigiam com CNH vencida na Bahia
Motoristas de transporte escolar dirigiam com CNH vencida na Bahia imagem

IMPACTO

Lula convoca população após alerta sobre volta das Bets
Lula convoca população após alerta sobre volta das Bets imagem

RECOMENDAÇÕES

Calor e estiagem levam a prevenções na Bahia com impactos do El Nino
Calor e estiagem levam a prevenções na Bahia com impactos do El Nino imagem

Reorganização interna

Paralelamente às discussões sobre o Planalto, o PT projeta uma reorganização estrutural interna. Dirigentes e aliados apontam para um aumento expressivo da representação da região Nordeste nos núcleos de decisão do partido, refletindo o peso eleitoral e político da base nordestina.

Embora a renovação formal do quadro dirigente da legenda esteja prevista apenas para 2029, as movimentações já têm data para começar. Está nos planos a realização de um congresso partidário para debater alterações no estatuto e alinhar a legenda às novas dinâmicas sociais e tecnológicas do país.

"O PT tem que ser democratizado, temos que melhorar a formação política e a atuação nas redes. A renovação no PT é urgente", sintetizam o ex-deputado, destacando a necessidade de adaptar a comunicação e a formação de quadros para garantir a competitividade do partido nos próximos anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Lula 81 anos reorganização do PT sucessão presidencial

Relacionadas

Mais lidas