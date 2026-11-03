Campanha pela deportação dos Bolsonaro nas redes sociais expõe desgaste a Trump

A presença dos irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos passou a ser questionada também nas redes sociais americanas.

No final de outubro, uma campanha digital que pede a deportação dos dois ganhou repercussão no Brasil e no exterior, colocando o governo de Donald Trump diante de questionamentos sobre o tratamento concedido aos parlamentares brasileiros em meio à política migratória adotada pela Casa Branca.

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#DeportTheBolsonaros: deportação de Flávio e Eduardo Bolsonaro ganha força nos EUA

Identificada pela hashtag #DeportTheBolsonaros, a mobilização ganhou força após a chegada de Flávio Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos, em 27 de outubro, sem passaporte.

As publicações questionam a permanência do senador no país diante da controvérsia envolvendo uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para a entrega de seus documentos de viagem. O movimento também faz referência a Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, desde março de 2025, após deixar o Brasil.

A campanha ultrapassou o ambiente das redes brasileiras e passou a reunir manifestações de ativistas, influenciadores e representantes da política americana. Entre os que aderiram à mobilização está Isaiah Martin, candidato democrata ao Congresso pelo Texas, que defendeu publicamente a deportação dos irmãos.

Deport the Bolsonaros! https://t.co/jVgfKx8GPa — Isaiah Martin (@isaiahrmartin) October 30, 2026

DEPORT THE BOLSONAROS BACK TO BRAZIL!!!!!!!!! — Isaiah Martin (@isaiahrmartin) October 27, 2026

O que diz o especialista?

Para o professor de Relações Internacionais, Neuton Silva Neto, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e doutorando em Ciências Militares, a repercussão digital evidencia um problema político para a administração Trump.

Em entrevista exclusiva ao A TARDE, ele avalia que a chegada de Flávio sem passaporte colocou em evidência uma contradição entre a postura do governo americano em relação à imigração e o tratamento dado ao senador brasileiro.

"Creio que o governo tenha achado que a fuga de Flávio seria entendida de forma neutra entre os eleitores, mas ocorreu justamente o contrário. A entrada de Flávio, sem passaporte, nos EUA expôs uma contradição em relação à política migratória do país. Já há uma contestação da presença de Flávio entre os eleitores, tanto democratas quanto republicanos, inclusive com trends no TikTok. Isso fez com que Marco Rubio negasse, formalmente, que contribuiu com a fuga. Nesse momento, a presença de Flávio lá auxilia para que as eleições sejam menos favoráveis aos republicanos."

Professor de Relações Internacionais, Neuton Silva Neto, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e doutorando em Ciências Militares - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Repercussão pode pressionar governo americano

Além do desgaste provocado pela circulação do assunto nas plataformas digitais, o episódio pode ganhar novos desdobramentos no cenário institucional dos Estados Unidos.

Uma eventual perda da maioria republicana no Congresso, por exemplo, poderia ampliar a pressão sobre integrantes da administração Trump, especialmente em questões relacionadas à política externa e às relações com o Brasil.

Na avaliação de Neuton Silva Neto, entretanto, uma mudança na composição do Legislativo americano não teria força suficiente para determinar diretamente a extradição dos irmãos Bolsonaro.

Eduardo e Flávio Bolsonaro nos EUA - Foto: Reprodução | Redes Sociais | @bolsonarosp

O professor aponta que os efeitos poderiam aparecer principalmente nas discussões conduzidas pelo Departamento de Estado, incluindo o princípio da reciprocidade nas relações entre os dois países e as tensões comerciais envolvendo o tarifaço.

A perda da maioria não geraria um impacto maior, como a extradição dos irmãos Bolsonaro, mas conseguiria gerar pressão do Departamento de Estado, principalmente no debate sobre as relações entre Brasil e EUA e questões de reciprocidade (o tarifaço aí incluso)

Ele ainda complementou: "Mas podemos ver, também, a ocorrência de investigações acerca da participação de agentes do governo na fuga. A decisão acerca da extradição envolve muito o Executivo. Nesse caso, os irmãos Bolsonaro devem torcer muito para que Trump não perca as eleições presidenciais."

O especialista também considera a possibilidade de investigações sobre a participação de agentes do governo americano na saída de Flávio do Brasil. Nesse cenário, a repercussão da campanha digital e a pressão política sobre a administração republicana podem ampliar o debate em torno da permanência dos irmãos Bolsonaro nos Estados Unidos.

Movimento ganha força nas redes sociais: veja todas as postagens

DEPORT FLAVIO BOLSONARO! #DeportTheBolsonaros https://t.co/KapMDtwzRN — JoshTheProgressive (@joshforprogress) October 31, 2026

Ok. MAGA is complicit. JD Vance is complicit. Rubio? Complicit. You know what will help? VOTE BLUE from top to bottom, side to side. Get as many Republicans out of office as possible! ALSO: #DeportTheBolsonaros ASAP! — Metal Mark 🇺🇸 (@MarkMantis) October 29, 2026

"O movimento MAGA é cúmplice. JD Vance é cúmplice. Rubio? Cúmplice. Sabe o que vai ajudar? VOTAR NOS DEMOCRATAS — de cima a baixo, de um lado ao outro. Tirem o maior número possível de republicanos dos cargos públicos! E MAIS: #DeportemOsBolsonaros o quanto antes!"

Glenn Greenwald has only two plays: (1) pretend to be progressive long enough to (2) reveal he always supported fascists. He's just going from country to country to extend the pattern. Bolsonaro is as persecuted as white Christians in America. #DeportTheBolsonaros #DeportFlavioBolsonaro #DeportFlavioBolsonaroNOW — Pastor Ben (@BenjaminPDixon) November 3, 2026

"Glenn Greenwald tem apenas duas estratégias: (1) fingir ser progressista por tempo suficiente para (2) revelar que sempre apoiou fascistas. Ele simplesmente vai de um país a outro para dar continuidade a esse padrão."

"Bolsonaro é tão perseguido quanto os cristãos brancos nos Estados Unidos."

"#DeportemOsBolsonaros #DeportemFlavioBolsonaro #DeportemFlavioBolsonaroJÁ"

Flávio Bolsonaro is not a persecuted political leader; he is under criminal investigation for serious corruption. He should have his visa revoked and return to Brazil to face justice. If Trump doesn’t want criminals to come to the U.S., why allow Bolsonaro entry? We need answers. — Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) October 30, 2026

"Flávio Bolsonaro não é um líder político perseguido; ele é alvo de uma investigação criminal por corrupção grave. Seu visto deveria ser revogado, e ele deveria retornar ao Brasil para responder perante a justiça."

"Se Trump não quer que criminosos entrem nos EUA, por que permitir a entrada de Bolsonaro? Precisamos de respostas."

Under Donald Trump, the U.S. welcomes fascists like Flávio Bolsonaro who is under criminal investigation for corruption & money laundering. Meanwhile, families fleeing violence are met with cruelty, detained, & deported to countries they have no ties to. — Congresswoman Ayanna Pressley (@RepPressley) October 29, 2026

"Sob Donald Trump, os EUA acolhem fascistas como Flávio Bolsonaro, que é alvo de investigação criminal por corrupção e lavagem de dinheiro."

"Enquanto isso, famílias que fogem da violência são recebidas com crueldade, detidas e deportadas para países com os quais não possuem nenhum vínculo."