O que pode afetar o Brasil nas eleições dos EUA? Veja o que muda

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O resultado das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, realizadas nesta terça-feira, 3, pode influenciar as relações do país com o Brasil, principalmente em questões comerciais e diplomáticas.

A principal definição envolve a possibilidade de os democratas retomarem o controle do Congresso e ampliarem a fiscalização das medidas adotadas pelo governo de Donald Trump.

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Cerca de 210 milhões de eleitores norte-americanos participam da votação, que define os 435 assentos da Câmara dos Representantes e 35 das 100 vagas do Senado. Também são escolhidos governadores em 36 estados, além de autoridades estaduais e locais.

Atualmente, o Partido Republicano, de Trump, tem maioria nas duas casas legislativas. Uma mudança nesse cenário pode dificultar a aprovação de propostas do presidente durante os dois últimos anos de seu mandato e abrir espaço para investigações parlamentares sobre a administração.

Como o resultado pode afetar o Brasil?

Para o Brasil, uma das principais consequências está relacionada à fiscalização das medidas adotadas pelos Estados Unidos no cenário internacional. Caso os democratas conquistem maioria no Congresso, a possibilidade é que assumam o comando das Relações Exteriores e ampliem o acompanhamento das decisões do governo Trump.

Esse movimento também pode aumentar o debate político em torno das medidas adotadas contra autoridades e setores brasileiros.

Entre elas estão as tarifas comerciais impostas a produtos do Brasil e as sanções previstas na Lei Magnitsky, utilizada no ano passado para bloquear bens e receitas em território norte-americano de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo Alexandre de Moraes.

Uma eventual mudança na composição do Congresso, no entanto, não significa que essas medidas serão automaticamente suspensas. O impacto dependerá da atuação dos parlamentares e dos instrumentos políticos e legislativos disponíveis.

Veja os principais impactos possíveis para o Brasil

Relações comerciais: a fiscalização parlamentar pode ampliar o debate sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e seus efeitos sobre a economia nacional;

a fiscalização parlamentar pode ampliar o debate sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e seus efeitos sobre a economia nacional; Tarifaço : as medidas comerciais adotadas pelo governo Trump podem passar a enfrentar maior questionamento político no Congresso, embora uma mudança de maioria não represente sua revogação automática;

: as medidas comerciais adotadas pelo governo Trump podem passar a enfrentar maior questionamento político no Congresso, embora uma mudança de maioria não represente sua revogação automática; Sanções contra autoridades brasileiras: a Lei Magnitsky e outras medidas contra integrantes de instituições brasileiras podem entrar no centro das discussões parlamentares, aumentando o custo político de sua manutenção;