Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

O que pode afetar o Brasil nas eleições dos EUA? Veja o que muda

Disputa pelo controle da Câmara e do Senado impacta no governo atual de Donald Trump

Alice Paulilo
Por
Eleições tenciona o governo atual de Trump e pode influenciar no Brasil
Eleições tenciona o governo atual de Trump e pode influenciar no Brasil - Foto: Nicholas Kamm / AFP

O resultado das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, realizadas nesta terça-feira, 3, pode influenciar as relações do país com o Brasil, principalmente em questões comerciais e diplomáticas.

A principal definição envolve a possibilidade de os democratas retomarem o controle do Congresso e ampliarem a fiscalização das medidas adotadas pelo governo de Donald Trump.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Cerca de 210 milhões de eleitores norte-americanos participam da votação, que define os 435 assentos da Câmara dos Representantes e 35 das 100 vagas do Senado. Também são escolhidos governadores em 36 estados, além de autoridades estaduais e locais.

Atualmente, o Partido Republicano, de Trump, tem maioria nas duas casas legislativas. Uma mudança nesse cenário pode dificultar a aprovação de propostas do presidente durante os dois últimos anos de seu mandato e abrir espaço para investigações parlamentares sobre a administração.

Como o resultado pode afetar o Brasil?

Para o Brasil, uma das principais consequências está relacionada à fiscalização das medidas adotadas pelos Estados Unidos no cenário internacional. Caso os democratas conquistem maioria no Congresso, a possibilidade é que assumam o comando das Relações Exteriores e ampliem o acompanhamento das decisões do governo Trump.

Esse movimento também pode aumentar o debate político em torno das medidas adotadas contra autoridades e setores brasileiros.

Entre elas estão as tarifas comerciais impostas a produtos do Brasil e as sanções previstas na Lei Magnitsky, utilizada no ano passado para bloquear bens e receitas em território norte-americano de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo Alexandre de Moraes.

Uma eventual mudança na composição do Congresso, no entanto, não significa que essas medidas serão automaticamente suspensas. O impacto dependerá da atuação dos parlamentares e dos instrumentos políticos e legislativos disponíveis.

Veja os principais impactos possíveis para o Brasil

  • Relações comerciais: a fiscalização parlamentar pode ampliar o debate sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e seus efeitos sobre a economia nacional;
  • Tarifaço: as medidas comerciais adotadas pelo governo Trump podem passar a enfrentar maior questionamento político no Congresso, embora uma mudança de maioria não represente sua revogação automática;
  • Sanções contra autoridades brasileiras: a Lei Magnitsky e outras medidas contra integrantes de instituições brasileiras podem entrar no centro das discussões parlamentares, aumentando o custo político de sua manutenção;

Leia Também:

SUSPEITA DE IMPROBIDADE

Prefeito é investigado por suspeita de alterar leis aprovadas pela Câmara
Prefeito é investigado por suspeita de alterar leis aprovadas pela Câmara imagem

EXCLUSIVO

Republicanos mira chegada de Michelle Bolsonaro após crise no PL
Republicanos mira chegada de Michelle Bolsonaro após crise no PL imagem

PREOCUPAÇÃO

Janones questiona convidados para audiência sobre bets no STF
Janones questiona convidados para audiência sobre bets no STF imagem
  • Relações diplomáticas: o controle democrata de comissões ligadas à política externa pode ampliar a participação do Congresso na fiscalização da atuação internacional dos Estados Unidos, com possíveis reflexos na relação bilateral com o Brasil;
  • Fiscalização do governo Trump: uma maioria democrata pode abrir investigações e dificultar a aprovação de propostas do presidente, influenciando decisões que também tenham repercussão para o Brasil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Donald Trump eleições

Relacionadas

Mais lidas