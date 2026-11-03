Eleições nos EUA podem travar governo Trump nos próximos anos; entenda

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As eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, acontecem nos Estados Unidos nesta terça-feira, 3. Mais de 50 milhões de americanos já votaram antecipadamente.

Crucial para o presidente Donald Trump, a votação vai renovar toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado.

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As midterms são as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Elas recebem esse nome porque acontecem na metade do mandato presidencial.

Projeções recentes apontam que o Partido Democrata — que faz oposição a Trump — chega à votação como favorito para conquistar a Câmara. Já a disputa para o Senado permanece em aberto, com institutos apontando uma leve vantagem para os democratas.

Estão em disputa todas as 435 cadeiras da Câmara, 35 dos 100 assentos do Senado e os governos de 36 estados.

Em resumo, está em jogo o controle do Congresso pelos próximos dois anos, e portanto quanto poder o presidente dos EUA terá no restante de seu mandato.

Por ocorrerem no meio do mandato presidencial, as midterms costumam ser lidas como um referendo sobre a aprovação do governo.

O Partido Republicano garantiu, nas eleições de 2024, maioria nas duas Casas do Congresso.

Atualmente, o partido do presidente Trump detém 218 cadeiras na Câmara, contra 214 dos democratas (há ainda um deputado independente e duas cadeiras vagas). No Senado, os republicanos também mantêm maioria, com 53 dos 100 assentos.

Por que a eleição é importante para Trump?

Ter a maioria após as eleições de 2024 permitiu que Trump aprovasse pautas importantes para o governo dele.

Ainda assim, ele enfrentou dificuldades, já que a maioria republicana é pequena e alguns parlamentares do partido contrariaram o presidente em votações.

Agora, Trump quer manter a maioria para continuar tendo apoio no Congresso. Uma derrota na Câmara, no Senado ou em ambas as Casas poderia dificultar a aprovação de projetos do presidente e abrir espaço para os parlamentares barrarem ações do governo.

Divulgada na segunda-feira, 2, a última pesquisa Reuters/Ipsos apontou que o índice de aprovação de Trump segue próximo da mínima histórica, marcando 32%.

O levantamento aponta ainda que uma parcela expressiva do eleitorado americano vê o voto nas eleições legislativas desta terça como uma forma de se opor ao presidente republicano.