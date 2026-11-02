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MIDTERMS

Donald Trump pode sofrer impeachment nos EUA

​Baixa popularidade e histórico desfavorável ao governo ameaçam governabilidade republicana

Rodrigo Tardio
Por
Risco é real e depende diretamente do resultado das midterms
Risco é real e depende diretamente do resultado das midterms - Foto: Nicholas Kamm | AFP
Eleições 2026

​A ameaça de um terceiro processo de impeachment contra Donald Trump voltou ao centro dos bastidores políticos em Washington.

O risco é real e depende diretamente do resultado das midterms, as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

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O próprio presidente norte-americano não esconde a preocupação: em reunião com correligionários no início do ano, Trump foi direto ao alertar que a vitória nas urnas é essencial para evitar que a oposição articule sua cassação no Congresso.

​No sistema político americano, a aprovação do impeachment não equivale à perda imediata do mandato.

Enquanto a Câmara dos Deputados precisa apenas de maioria simples para instaurar o processo, a destituição do presidente exige a condenação por pelo menos dois terços do Senado.

Nas duas vezes em que enfrentou o julgamento da Câmara, Trump acabou absolvido pelos senadores.

​Peso do Congresso

​Além de iniciar os trâmites do impeachment, as duas Casas do Legislativo possuem atribuições bem distintas:

​Câmara dos Deputados: detém a prerrogativa exclusiva de elaborar e propor leis tributárias e orçamentárias.

​Senado: tem o papel de sabatinar e aprovar as indicações da Casa Branca para os mais altos cargos do governo e do Judiciário.

​Nas eleições deste ano, estarão em jogo todas as 435 cadeiras da Câmara e um terço das vagas do Senado.

​Popularidade em queda

​Tradicionalmente vistas como um referendo sobre a gestão presidencial, as midterms costumam ser punitivas com o grupo que ocupa o poder. Em 20 das últimas 22 disputas, o partido do presidente perdeu assentos na Câmara.

​O cenário atual é ainda mais delicado diante dos baixos índices de aprovação de Trump — que chegaram à marca dos 32% em pesquisas recentes.

Por outro lado, a oposição democrata também lida com fissuras internas e fragmentação partidária, o que pode impactar a capacidade de transformar a insatisfação popular em uma vitória expressiva.

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​Paralisia política

​Caso os democratas consigam retomar o controle da Câmara ou de ambas as Casas, a governabilidade de Trump sofrerá um duro golpe.

Uma maioria expressiva da oposição deve repetir o ambiente da segunda metade do primeiro mandato: bloqueio de projetos de interesse do Executivo, multiplicação de comissões de investigação e o avanço inevitável de novas denúncias com potencial de impeachment.

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Donald Trump eleições midterms Impeachment

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