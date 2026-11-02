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RISCO DE IMPEACHMENT

Urnas definem futuro de Trump e ameaçam governo com Pato Manco

​Com 174 milhões de eleitores aptos e alta rejeição, republicano enfrenta risco de perder Congresso

Rodrigo Tardio
Por
Republicano enfrenta rejeição que atinge dois terços do eleitorado
Republicano enfrenta rejeição que atinge dois terços do eleitorado - Foto: Saul Loeb | AFP

O veredito das urnas nesta terça-feira, 3, data em que 174 milhões de norte-americanos aptos a votar definem a nova composição do Congresso nas eleições de meio de mandato (midterms), vai traçar o rumo dos últimos dois anos de Donald Trump na Casa Branca.

​Em plena metade do segundo e derradeiro mandato, o republicano enfrenta uma rejeição que atinge dois terços do eleitorado, segundo as principais pesquisas de opinião.

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Sendo assim, cresce o risco de o magnata vivenciar o desgaste do "lame duck" ("pato manco") — expressão usada no cenário político dos Estados Unidos para descrever o governante destituído de maioria legislativa e que, sem direito à reeleição em 2028, corre o risco de ver a oposição democrata assumir o controle total da pauta em Washington.

​A participação antecipada já registrava cerca de 50 milhões de votos no final da última semana, entre modalidades presenciais e pelo correio, com predomínio de eleitores alinhados ao Partido Democrata.

Alinhado às projeções feitas ao longo da campanha, o comparecimento prévio reforça o cenário adverso para o governo.

Conflito militar

​Embora a ala republicana tenha intensificado as investidas no trecho final da disputa, a conjuntura econômica pesa contra a Casa Branca: impulsionada pela alta dos combustíveis — decorrência direta do conflito militar com o Irã deflagrado há oito meses —, a inflação pressiona o custo de vida.

Diante desse quadro, especialistas debatem não o resultado em si, mas a dimensão do revés eleitoral do presidente.

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​Ameaça de Impeachment

​Enquanto o triunfo da oposição na Câmara dos Representantes é tido como provável por analistas, cresce a avaliação de que os democratas também podem obter a maioria no Senado.

Essa configuração ampliaria a fragilidade política de Trump, abrindo caminho para uma eventual abertura de processo de impeachment.

​Impacto na política externa

​A perspectiva de uma resposta desfavorável no pleito também lança incertezas sobre as diretrizes internacionais de Washington, no momento em que se discutem novos desdobramentos das operações militares no Oriente Médio e a pressão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por novas investidas contra o Irã.

​A tendência é que o governo reduza a ênfase nas frentes externas e volte a atenção para a contenção da inflação e a recuperação do poder de compra dos cidadãos — apontados pelas sondagens como os principais fatores de desgaste do governo na véspera da apuração.

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congresso Donald Trump Impeachment

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