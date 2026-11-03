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PREOCUPAÇÃO

Janones questiona convidados para audiência sobre bets no STF

Entidades esportivas recorreram ao Judiciário para tentar reverter as decisões

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Deputado diz que composição da audiência pública, convocada pelo ministro Luiz Fux, "causa estranheza"
Deputado diz que composição da audiência pública, convocada pelo ministro Luiz Fux, "causa estranheza" - Foto: Renato Araújo | Câmara dos Deputados
Eleições 2026

O deputado federal André Janones (Avante-MG) usou as redes sociais para manifestar preocupação com a condução do debate sobre a regulamentação das casas de apostas virtuais no Supremo Tribunal Federal (STF), que ocorreu nesta terça-feira, 3.

​De acordo com o parlamentar, causa estranhamento a composição da audiência pública convocada pelo ministro Luiz Fux, relator de ações que contestam medidas impostas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação às bets.

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Apelo para reversão

Após o Executivo adotar restrições ao setor, entidades esportivas recorreram ao Judiciário para reverter as decisões. Embora reconheça a legitimidade do instrumento da audiência pública para debater o tema, Janones apontou um desequilíbrio na escolha dos participantes.

De acordo com o deputado, os convites teriam sido direcionados prioritariamente aos setores interessados na manutenção ou liberação das apostas — como dirigentes de clubes de futebol, proprietários de empresas do ramo, operadoras de jogos e representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

​A crítica central do parlamentar gira em torno da ausência ou menor representatividade de vozes divergentes ou de órgãos técnicos no encontro, levantando questionamentos sobre a pluralidade do debate promovido pela Corte.

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