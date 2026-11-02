Flávio Bolsonaro apela ao STF para não entregar passaportes

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A defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado à presidência da República, acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar reverter a decisão de Alexandre de Moraes, ministro da Corte, que determinou a entrega dos seus passaportes.

No pedido, os advogados apelam para que Moraes reconsidere sua determinação. Caso o agravo regimental não seja atendido pelo magistrado, a defesa pede que o caso seja levado para a Primeira Turma do Supremo.

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No mesmo agravo, Flávio e sua defesa também contestam o uso de uma declaração de Eduardo Bolsonaro, irmão do candidato, como argumento para o pedido de Moraes de entrega de passaporte.

Flávio Bolsonaro deixa o Brasil

O senador Flávio Bolsonaro deixou o Brasil, na última semana, logo após o resultado das eleições presidenciais. Derrotado nas urnas, o parlamentar, que tem mandato até o final de janeiro de 2027, está nos Estados Unidos.

Flávio chegou a divulgar uma carta em solo americano, se autoproclamando presidente eleito do Brasil, mas voltou atrás e soltou uma nova versão do documento, se colocando na condição de 'líder' do país.