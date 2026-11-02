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Flávio Bolsonaro apela ao STF para não entregar passaportes

Defesa de senador tenta mudar decisão de Moraes

Cássio Moreira
Por
Flávio Bolsonaro tenta reverter pedido de Moraes
Flávio Bolsonaro tenta reverter pedido de Moraes - Foto: Vitor Souza | AFP
Eleições 2026

A defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado à presidência da República, acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar reverter a decisão de Alexandre de Moraes, ministro da Corte, que determinou a entrega dos seus passaportes.

No pedido, os advogados apelam para que Moraes reconsidere sua determinação. Caso o agravo regimental não seja atendido pelo magistrado, a defesa pede que o caso seja levado para a Primeira Turma do Supremo.

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No mesmo agravo, Flávio e sua defesa também contestam o uso de uma declaração de Eduardo Bolsonaro, irmão do candidato, como argumento para o pedido de Moraes de entrega de passaporte.

Flávio Bolsonaro deixa o Brasil

O senador Flávio Bolsonaro deixou o Brasil, na última semana, logo após o resultado das eleições presidenciais. Derrotado nas urnas, o parlamentar, que tem mandato até o final de janeiro de 2027, está nos Estados Unidos.

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Flávio chegou a divulgar uma carta em solo americano, se autoproclamando presidente eleito do Brasil, mas voltou atrás e soltou uma nova versão do documento, se colocando na condição de 'líder' do país.

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Tags

Alexandre de Moraes Flávio Bolsonaro STF

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