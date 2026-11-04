Salvador sedia 1º Encontro Estadual do Nanismo

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O primeiro Encontro Estadual do Nanismo da Bahia será realizado nesta sexta-feira, 6, em Salvador, com entrada gratuita e programação aberta ao público. A iniciativa acontece das 13h30 às 17h, no Auditório Deputado Federal Luiz Alberto, localizado na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Com o tema “Respeito não se mede!”, o evento busca ampliar a visibilidade das demandas das pessoas com nanismo, promover debates sobre políticas públicas de inclusão e acessibilidade urbana, além de discutir formas de combater o preconceito estrutural na sociedade.

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As inscrições devem ser realizadas antecipadamente pela internet através do link.

O que será discutido no encontro?

A programação contará com a participação de ativistas, representantes da comunidade médica e científica e especialistas em direitos das pessoas com nanismo. Entre os assuntos abordados estão os direitos e desafios jurídicos das pessoas com nanismo, o empoderamento civil, o protagonismo esportivo e os avanços científicos nos tratamentos de saúde.

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Confira os horários das palestras:

14h às 14h25 – Empoderamento da Pessoa com Nanismo

Palestrante: Lívia Vasconcelos (Annabra).

14h25 às 14h50 – Os Benefícios, Garantias e Desafios para quem tem Nanismo

Palestrante: Michel Codinho dos Santos.

14h50 às 15h15 – O Protagonismo dos Atletas Baianos com Nanismo

Palestrante: Wilson Brito Filho.

15h35 às 16h05 – O Avanço da Ciência para as Pessoas com Nanismo e os Tratamentos Disponíveis

Palestrante: Dra. Cláudia Samogy Costa (médica da BioMarin).

Quem organiza o evento?

O evento é resultado da mobilização entre o Movimento Bahia Nanismo (MBN) e a Associação Nanismo Brasil (Annabra), com o apoio institucional do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), além do apoio da BioMarin.

Serviço:

Evento: I Encontro Estadual do Nanismo da Bahia

Data: 6 de novembro

Horário: Das 13h30 às 17h

Local: Auditório Deputado Federal Luiz Alberto – SJDH (Centro Administrativo da Bahia - CAB), Salvador - BA