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INCLUSÃO

Salvador sedia 1º Encontro Estadual do Nanismo

Evento traz como tema a campanha “Respeito não se mede!”

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Encontro Estadual do Nanismo da Bahia será realizado pela primeira vez em Salvador
Encontro Estadual do Nanismo da Bahia será realizado pela primeira vez em Salvador - Foto: Foto ilustrativa/ Magnific

O primeiro Encontro Estadual do Nanismo da Bahia será realizado nesta sexta-feira, 6, em Salvador, com entrada gratuita e programação aberta ao público. A iniciativa acontece das 13h30 às 17h, no Auditório Deputado Federal Luiz Alberto, localizado na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Com o tema “Respeito não se mede!”, o evento busca ampliar a visibilidade das demandas das pessoas com nanismo, promover debates sobre políticas públicas de inclusão e acessibilidade urbana, além de discutir formas de combater o preconceito estrutural na sociedade.

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As inscrições devem ser realizadas antecipadamente pela internet através do link.

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O que será discutido no encontro?

A programação contará com a participação de ativistas, representantes da comunidade médica e científica e especialistas em direitos das pessoas com nanismo. Entre os assuntos abordados estão os direitos e desafios jurídicos das pessoas com nanismo, o empoderamento civil, o protagonismo esportivo e os avanços científicos nos tratamentos de saúde.

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Confira os horários das palestras:

  • 14h às 14h25 – Empoderamento da Pessoa com Nanismo

Palestrante: Lívia Vasconcelos (Annabra).

  • 14h25 às 14h50 – Os Benefícios, Garantias e Desafios para quem tem Nanismo

Palestrante: Michel Codinho dos Santos.

  • 14h50 às 15h15 – O Protagonismo dos Atletas Baianos com Nanismo

Palestrante: Wilson Brito Filho.

  • 15h35 às 16h05 – O Avanço da Ciência para as Pessoas com Nanismo e os Tratamentos Disponíveis

Palestrante: Dra. Cláudia Samogy Costa (médica da BioMarin).

Quem organiza o evento?

O evento é resultado da mobilização entre o Movimento Bahia Nanismo (MBN) e a Associação Nanismo Brasil (Annabra), com o apoio institucional do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), além do apoio da BioMarin.

Serviço:

Evento: I Encontro Estadual do Nanismo da Bahia

Data: 6 de novembro

Horário: Das 13h30 às 17h

Local: Auditório Deputado Federal Luiz Alberto – SJDH (Centro Administrativo da Bahia - CAB), Salvador - BA

Entrada: Gratuita

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evento gratuito nanismo Salvador

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