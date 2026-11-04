Bruno Reis elogia articulação de Alexandre Aleluia para presidir Câmara

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Um dia após a maioria dos vereadores da bancada de oposição da Câmara Municipal de Salvador (CMS) oficializar o apoio à candidatura do vereador Alexandre Aleluia (Novo) à presidência da Casa, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) rasgou elogios ao parlamentar.

Em conversa com a imprensa na manhã desta quarta-feira, 4, ele afirmou que Aleluia mostrou ter “muita capacidade e habilidade” de articulação ao unificar o apoio dos vereadores.

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“Ele teve muita capacidade e habilidade para reunir a Câmara toda. Primeiro, conseguiu unificar toda a base do governo, com 33 vereadores. Depois, trazer parte expressiva da oposição. Isso consolida a candidatura”, afirmou.

O vereador de Salvador, Alexandre Aleluia - Foto: Rafael Martins/ Ag: A TARDE

Até o momento, Aleluia conta com o apoio de 37 dos 43 vereadores da Câmara Municipal. Entre eles, está o atual presidente da Casa, o vereador Carlos Muniz (PSDB).

Inicialmente, Muniz tentou se colocar como candidato à reeleição para a presidência. No entanto, a tentativa foi frustrada por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que barrou um terceiro mandato dele no posto.

Quando será realizada a eleição para a presidência da Câmara?

A eleição para a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salvador deve ocorrer na próxima segunda-feira, 9. Conforme informou Bruno Reis, Alexandre Aleluia deve apresentar nesta quarta-feira, 4, o requerimento para convocar a votação.

Na chapa dele, o primeiro vice-presidente deve ser o líder do governo na Câmara, Kiki Bispo (União Brasil), indicado pela Prefeitura de Salvador. O restante da chapa ainda não foi fechado.

“As informações que chegaram ao Executivo é que, na sessão desta quarta-feira, deve ser aprovado o requerimento para a realização das eleições na próxima segunda-feira”, disse Bruno Reis.

Depois que o requerimento for apresentado, a eleição pode ser marcada após um prazo de 24 horas.