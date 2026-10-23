POLÍTICA
Alexandre Aleluia consolida maioria e garante apoios para presidir Câmara
Atual presidente da Comissão de Constituição, Justiça, Aleluia destacou peso simbólico da conquista
O vereador Alexandre Aleluia (PL) deu um passo decisivo rumo à presidência da Câmara Municipal de Salvador ao oficializar, nesta sexta-feira, 23, o apoio formal de 23 parlamentares da Casa. A articulação foi selada durante um encontro na sede do União Brasil, reunindo lideranças de nove legendas: União Brasil, Progressistas (PP), PSDB, Cidadania, PL, Democracia Cristã (DC), PRD, PDT e Novo.
Atual presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ), Aleluia destacou o peso simbólico e político da conquista:
"É uma grande honra para mim receber o apoio da maioria dos vereadores de Salvador para presidir a primeira Casa Legislativa do Brasil. Já temos o apoio de 23 dos 43 vereadores e seguimos construindo até o final do dia de hoje mais alianças para que seja uma eleição tranquila e verdadeiramente democrática, com a maioria absoluta dos edis."
O edil fez questão de enfatizar a postura republicana do prefeito Bruno Reis, ressaltando que o chefe do Executivo municipal manteve neutralidade no processo e assegurou que respeitará a decisão soberana tomada pelos vereadores da base aliada.
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Lista dos parlamentares que oficializaram apoio
Com o respaldo de 23 dos 43 edis que compõem o Legislativo soteropolitano, o vereador já soma o quantitativo necessário para atingir a maioria absoluta na votação. Confira os nomes que declararam adesão ao projeto:
- Alberto Braga
- Alex Alemão
- Alexandre Aleluia
- Anderson Ninho
- André Fraga
- Cézar Leite
- Claudio Tinoco
- Cris Correia
- Débora Santana
- Duda Sanches
- Fabio Souza
- Isabela Sousa
- Jorge Araújo
- Kiki Bispo
- Marcelle Moraes
- Marcelo Guimarães Neto
- Orlando Palhinha
- Omarzinho Gordilho
- Paulo Magalhães Júnior
- Rodrigo Amaral
- Sandro Filho
- Sandro Bahiense
- Teo Senna
A bancada de apoio projeta expandir o número de adesões até o fechamento das negociações ao longo do dia.
Tinoco defende fortalecimento
O vereador Claudio Tinoco (União Brasil) manifestou satisfação com a articulação política conduzida na Câmara Municipal de Salvador, destacando a expressiva adesão à candidatura do vereador Alexandre Aleluia. Até o momento, o parlamentar já conta com o apoio assinado de 23 dos 43 edis que integram a Casa Legislativa.
Para Tinoco, a consolidação desse apoio de maioria absoluta reflete o reconhecimento do trabalho desempenhado por Aleluia, que atualmente preside a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ) — considerada a comissão mais importante do Legislativo municipal.
"A decisão só tem a fortalecer a Casa. Aleluia sempre seguiu o rito regimental, e a candidatura dele fortalece a Câmara como instituição, o que é fundamental para debatermos os temas vitais de Salvador. Ele é um parlamentar com plenas habilidades para conduzir discussões desse porte", avaliou Tinoco.
O vereador do União Brasil demonstrou otimismo quanto à ampliação da base de sustentação do colega ao longo do dia, visando unir toda a bancada de governo em torno do projeto.
"Esperamos que, no dia de hoje, a gente possa ampliar esse número, tendo toda a base de apoio municipal apoiando esse processo", pontuou Tinoco, que aproveitou a ocasião para reforçar um gesto político: "Inclusive, antecipamos o convite para que Aleluia volte ao União Brasil", finalizou.