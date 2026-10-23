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POLÍTICA

Alexandre Aleluia consolida maioria e garante apoios para presidir Câmara

Atual presidente da Comissão de Constituição, Justiça, Aleluia destacou peso simbólico da conquista

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Com respaldo de 23 dos 43 edis, vereador já soma quantitativo necessário para atingir maioria absoluta
Com respaldo de 23 dos 43 edis, vereador já soma quantitativo necessário para atingir maioria absoluta - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O vereador Alexandre Aleluia (PL) deu um passo decisivo rumo à presidência da Câmara Municipal de Salvador ao oficializar, nesta sexta-feira, 23, o apoio formal de 23 parlamentares da Casa. A articulação foi selada durante um encontro na sede do União Brasil, reunindo lideranças de nove legendas: União Brasil, Progressistas (PP), PSDB, Cidadania, PL, Democracia Cristã (DC), PRD, PDT e Novo.

Atual presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ), Aleluia destacou o peso simbólico e político da conquista:

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"É uma grande honra para mim receber o apoio da maioria dos vereadores de Salvador para presidir a primeira Casa Legislativa do Brasil. Já temos o apoio de 23 dos 43 vereadores e seguimos construindo até o final do dia de hoje mais alianças para que seja uma eleição tranquila e verdadeiramente democrática, com a maioria absoluta dos edis."

O edil fez questão de enfatizar a postura republicana do prefeito Bruno Reis, ressaltando que o chefe do Executivo municipal manteve neutralidade no processo e assegurou que respeitará a decisão soberana tomada pelos vereadores da base aliada.

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Lista dos parlamentares que oficializaram apoio

Com o respaldo de 23 dos 43 edis que compõem o Legislativo soteropolitano, o vereador já soma o quantitativo necessário para atingir a maioria absoluta na votação. Confira os nomes que declararam adesão ao projeto:

  • Alberto Braga
  • Alex Alemão
  • Alexandre Aleluia
  • Anderson Ninho
  • André Fraga
  • Cézar Leite
  • Claudio Tinoco
  • Cris Correia
  • Débora Santana
  • Duda Sanches
  • Fabio Souza
  • Isabela Sousa
  • Jorge Araújo
  • Kiki Bispo
  • Marcelle Moraes
  • Marcelo Guimarães Neto
  • Orlando Palhinha
  • Omarzinho Gordilho
  • Paulo Magalhães Júnior
  • Rodrigo Amaral
  • Sandro Filho
  • Sandro Bahiense
  • Teo Senna

A bancada de apoio projeta expandir o número de adesões até o fechamento das negociações ao longo do dia.

Tinoco defende fortalecimento

O vereador Claudio Tinoco (União Brasil) manifestou satisfação com a articulação política conduzida na Câmara Municipal de Salvador, destacando a expressiva adesão à candidatura do vereador Alexandre Aleluia. Até o momento, o parlamentar já conta com o apoio assinado de 23 dos 43 edis que integram a Casa Legislativa.

Para Tinoco, a consolidação desse apoio de maioria absoluta reflete o reconhecimento do trabalho desempenhado por Aleluia, que atualmente preside a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ) — considerada a comissão mais importante do Legislativo municipal.

"A decisão só tem a fortalecer a Casa. Aleluia sempre seguiu o rito regimental, e a candidatura dele fortalece a Câmara como instituição, o que é fundamental para debatermos os temas vitais de Salvador. Ele é um parlamentar com plenas habilidades para conduzir discussões desse porte", avaliou Tinoco.

O vereador do União Brasil demonstrou otimismo quanto à ampliação da base de sustentação do colega ao longo do dia, visando unir toda a bancada de governo em torno do projeto.

"Esperamos que, no dia de hoje, a gente possa ampliar esse número, tendo toda a base de apoio municipal apoiando esse processo", pontuou Tinoco, que aproveitou a ocasião para reforçar um gesto político: "Inclusive, antecipamos o convite para que Aleluia volte ao União Brasil", finalizou.

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Tags

alexandre aleluia apoio parlamentar CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR eleição legislativa maioria absoluta União Brasil

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