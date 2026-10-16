Bruno Reis cancela nomeação de Colbert Martins para cargo na Prefeitura

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A Prefeitura de Salvador cancelou a nomeação do ex-prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, para o cargo de assessor especial da Secretaria de Governo.

A revogação foi assinada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) e publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, 15, seis dias após a nomeação.

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Colbert já integrava a gestão municipal como assessor, mas deixou o cargo para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nas eleições de 4 de outubro.

Sem conseguir se eleger, após receber 8.019 votos, ele foi nomeado novamente pela prefeitura na sexta-feira, 9.

Até o momento, a gestão municipal não informou o motivo do cancelamento da nomeação.

Nomeações após a eleição

A indicação de Colbert fez parte de uma série de mudanças promovidas pela gestão Bruno Reis na última sexta-feira, 9, que também envolveram outros políticos que disputaram as eleições, mas não conquistaram mandato.

Cacá Leão de volta à Segov de Salvador

Na mesma data, João Leão foi exonerado da Secretaria de Governo, e seu filho, Cacá Leão, foi nomeado para o comando da pasta.

Candidato a deputado federal, Cacá não foi eleito e ficou como segundo suplente da federação União Progressista.

Com a saída da secretaria, João Leão deve retomar o mandato de deputado federal nos últimos três meses da atual legislatura.

A movimentação também marca uma mudança para a família Leão, que não terá representante na bancada baiana da Câmara dos Deputados pela primeira vez desde as eleições de 1994.

Felipe Lucas comanda à Sempre

Outra mudança ocorreu na Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer, que passou a ter como titular o ex-vereador de Salvador Felipe Lucas (PSDB).

Idealizador do Bolsa Atleta Salvador, ele disputou uma vaga na Câmara dos Deputados e recebeu 7.617 votos, mas não se elegeu.

Ex-vereador vira assessor especial da Segov

Já o ex-vereador Toinho Carolino (União Brasil), que obteve 1.848 votos na disputa eleitoral, foi nomeado assessor especial da Secretaria de Governo, o mesmo cargo que havia sido destinado a Colbert Martins.