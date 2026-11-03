Oposição libera apoio a Aleluia para a Presidência da Câmara Municipal

Siga o A TARDE no Google

A bancada de oposição da Câmara Municipal de Salvador (CMS) liberou seus vereadores para apoiar a candidatura de Alexandre Aleluia (Novo) pela Presidência do Legislativo da capital baiana. A decisão foi anunciada pelo líder da oposição, Randerson Leal (Podemos), após reunião realizada nesta terça-feira, 3.

A orientação é de que os vereadores sigam o posicionamento de seus respectivos partidos. Depois do encontro desta terça, João Cláudio Bacelar (Podemos), David Rios (MDB), Carlos Kleber (PSD) e o próprio Randerson anunciaram apoio ao nome de Aleluia no comando da CMS.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Entendemos que cada partido deve ter autonomia para discutir internamente e definir seu posicionamento. No nosso caso, o apoio considera o compromisso com essas pautas. Defendemos uma Câmara independente, que respeite o Regimento Interno, valorize os projetos dos vereadores e tenha protagonismo nas decisões de interesse da cidade. Esses pontos foram apresentados e discutidos com o candidato e agora orientam nosso posicionamento”, afirmou Randerson.

Até então, o vereador do Novo já havia anunciado contar com o apoio de 35 dos 43 vereadores da Câmara. Entre os nomes citados que apoiam a candidatura do edil, está o atual presidente Carlos Muniz (PSDB), que preside a Mesa Diretora desde de 2023.

Agenda de compromissos

Aleluia participou de um momento da reunião desta terça e recebeu uma pauta de compromissos apresentada por Randerson Leal, com reivindicações voltadas à autonomia e ao fortalecimento do Legislativo municipal.

Segundo o líder da oposição, o candidato sinalizou positivamente em relação aos pontos apresentados.

Entre os compromissos encaminhados estão:

garantia da autonomia e independência da Câmara em relação ao à Prefeitura de Salvador;

retomada do protagonismo do Legislativo, com atuação em favor da cidade;

priorização dos projetos de iniciativa dos vereadores;

cumprimento do Regimento Interno e dos prazos regimentais para tramitação e apreciação das propostas encaminhadas pelo Executivo;

garantia da proporcionalidade na composição das comissões permanentes;

regulamentação das emendas parlamentares.

A movimentação da bancada de oposição foi antecipada pelo portal A TARDE em reportagem publicada nesta segunda-feira, 2. Na ocasião, também foi apurado que o bloco também exigiu uma melhor redistribuição das representações nas comissões temáticas.