EM SALVADOR
Oposição libera apoio a Aleluia para a Presidência da Câmara Municipal
Vereadores do bloco farão consultas com seus respectivos partidos para possivelmente apoiar Aleluia
A bancada de oposição da Câmara Municipal de Salvador (CMS) liberou seus vereadores para apoiar a candidatura de Alexandre Aleluia (Novo) pela Presidência do Legislativo da capital baiana. A decisão foi anunciada pelo líder da oposição, Randerson Leal (Podemos), após reunião realizada nesta terça-feira, 3.
A orientação é de que os vereadores sigam o posicionamento de seus respectivos partidos. Depois do encontro desta terça, João Cláudio Bacelar (Podemos), David Rios (MDB), Carlos Kleber (PSD) e o próprio Randerson anunciaram apoio ao nome de Aleluia no comando da CMS.
“Entendemos que cada partido deve ter autonomia para discutir internamente e definir seu posicionamento. No nosso caso, o apoio considera o compromisso com essas pautas. Defendemos uma Câmara independente, que respeite o Regimento Interno, valorize os projetos dos vereadores e tenha protagonismo nas decisões de interesse da cidade. Esses pontos foram apresentados e discutidos com o candidato e agora orientam nosso posicionamento”, afirmou Randerson.
Até então, o vereador do Novo já havia anunciado contar com o apoio de 35 dos 43 vereadores da Câmara. Entre os nomes citados que apoiam a candidatura do edil, está o atual presidente Carlos Muniz (PSDB), que preside a Mesa Diretora desde de 2023.
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Agenda de compromissos
Aleluia participou de um momento da reunião desta terça e recebeu uma pauta de compromissos apresentada por Randerson Leal, com reivindicações voltadas à autonomia e ao fortalecimento do Legislativo municipal.
Segundo o líder da oposição, o candidato sinalizou positivamente em relação aos pontos apresentados.
Entre os compromissos encaminhados estão:
- garantia da autonomia e independência da Câmara em relação ao à Prefeitura de Salvador;
- retomada do protagonismo do Legislativo, com atuação em favor da cidade;
- priorização dos projetos de iniciativa dos vereadores;
- cumprimento do Regimento Interno e dos prazos regimentais para tramitação e apreciação das propostas encaminhadas pelo Executivo;
- garantia da proporcionalidade na composição das comissões permanentes;
- regulamentação das emendas parlamentares.
A movimentação da bancada de oposição foi antecipada pelo portal A TARDE em reportagem publicada nesta segunda-feira, 2. Na ocasião, também foi apurado que o bloco também exigiu uma melhor redistribuição das representações nas comissões temáticas.