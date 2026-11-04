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POLÍTICA

"Eu ficaria", dispara Bruno Reis sobre fuga de Flávio Bolsonaro

Prefeito de Salvador mostra discordância de candidato ao Planalto

Brenda Roberta e Cássio Moreira
Por Brenda Roberta e Cássio Moreira
Bruno Reis fala sobre situação de Flávio Bolsonaro
Bruno Reis fala sobre situação de Flávio Bolsonaro - Foto: Brenda Roberta | AG. A TARDE
Eleições 2026

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), mostrou discordância da postura adotada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado ao Palácio do Planalto, que deixou o país logo após o resultado das eleições.

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Durante a apresentação da grade de programação do Festival Virada Salvador, nesta quarta-feira, 4, Bruno, que apoiou Flávio no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que teria se comportado de maneira diferente, permanecendo em solo brasileiro, mesmo com a derrota.

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Bruno também pontuou acreditar que a melhor alternativa seria enfrentar os questionamentos da Justiça.

“Eu ficaria e enfrentaria as consequências de ter disputado uma eleição, mesmo num cenário hoje adverso, com questionamentos, em relação ao posicionamento da Justiça, mas eu enfrentaria”, afirmou Bruno Reis.

Flávio Bolsonaro deixa o Brasil

Flávio Bolsonaro deixou o Brasil na última semana, logo após o resultado da eleição presidencial do dia 25 de outubro, quando foi derrotado pelo presidente Lula (PT), reeleito para seu quarto mandato.

Apesar não ser considerado foragido, Flávio Bolsonaro descumpriu a determinação da Polícia Federal, fruto de uma decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que pediu a entrega dos seus passaportes.

Flávio foi para os Estados Unidos na companhia da sua esposa, Fernanda Bolsonaro, e das suas filhas.

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Bruno Reis Flávio Bolsonaro

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