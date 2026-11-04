Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

DE VOLTA À ROTINA

Após campanha eleitoral, Bruno Monteiro reassume Secretaria de Cultura

Secretário atuou nas equipes de comunicação de Jerônimo Rodrigues e Lula

Ane Catarine
Por
O secretário de Cultura, Bruno Monteiro
O secretário de Cultura, Bruno Monteiro - Foto: Divulgação/Secult | Lucas Rosário
Eleições 2026

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), oficializou o retorno de Bruno Monteiro ao comando da Secretaria Estadual de Cultura (Secult). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 4.

Bruno estava afastado temporariamente do cargo desde julho, quando deixou a secretaria para integrar a equipe de comunicação da campanha de reeleição de Jerônimo. Na eleição de 2022, ele também atuou na coordenação da comunicação do petista.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em outubro, após o primeiro turno, o afastamento foi prorrogado para que Bruno participasse da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília.

Durante o período, a secretaria ficou sob o comando de Nadjane Estrela Soares, chefe de gabinete da Secult.

Leia Também:

PEC DA SEGURANÇA

Jerônimo comemora PEC que endurece combate às facções: “Para bandido, prisão"
Jerônimo comemora PEC que endurece combate às facções: “Para bandido, prisão" imagem

POLÍTICA

Lula e Jerônimo crescem nas urnas em cidades do entorno da ponte
Lula e Jerônimo crescem nas urnas em cidades do entorno da ponte imagem

EXCLUSIVO

Marcelo Werner, Kleber Rosa e mais: Jerônimo Rodrigues revela mudanças no 2º mandato
Marcelo Werner, Kleber Rosa e mais: Jerônimo Rodrigues revela mudanças no 2º mandato imagem

Outros secretários também retornaram aos cargos

Antes de Bruno Monteiro, Adolpho Loyola e Fabya Reis também retomaram as funções de secretários estaduais.

Loyola voltou ao comando da Secretaria de Relações Institucionais (Serin), enquanto Fabya reassumiu a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades).

Os dois haviam deixado os cargos para integrar a coordenação da campanha de reeleição de Jerônimo Rodrigues.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

bruno monteiro Jerônimo Rodrigues PT

Relacionadas

Mais lidas