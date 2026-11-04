Após campanha eleitoral, Bruno Monteiro reassume Secretaria de Cultura

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O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), oficializou o retorno de Bruno Monteiro ao comando da Secretaria Estadual de Cultura (Secult). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 4.

Bruno estava afastado temporariamente do cargo desde julho, quando deixou a secretaria para integrar a equipe de comunicação da campanha de reeleição de Jerônimo. Na eleição de 2022, ele também atuou na coordenação da comunicação do petista.

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Em outubro, após o primeiro turno, o afastamento foi prorrogado para que Bruno participasse da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília.

Durante o período, a secretaria ficou sob o comando de Nadjane Estrela Soares, chefe de gabinete da Secult.

Outros secretários também retornaram aos cargos

Antes de Bruno Monteiro, Adolpho Loyola e Fabya Reis também retomaram as funções de secretários estaduais.

Loyola voltou ao comando da Secretaria de Relações Institucionais (Serin), enquanto Fabya reassumiu a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades).

Os dois haviam deixado os cargos para integrar a coordenação da campanha de reeleição de Jerônimo Rodrigues.