DE VOLTA À ROTINA
Após campanha eleitoral, Bruno Monteiro reassume Secretaria de Cultura
Secretário atuou nas equipes de comunicação de Jerônimo Rodrigues e Lula
O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), oficializou o retorno de Bruno Monteiro ao comando da Secretaria Estadual de Cultura (Secult). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 4.
Bruno estava afastado temporariamente do cargo desde julho, quando deixou a secretaria para integrar a equipe de comunicação da campanha de reeleição de Jerônimo. Na eleição de 2022, ele também atuou na coordenação da comunicação do petista.
Em outubro, após o primeiro turno, o afastamento foi prorrogado para que Bruno participasse da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília.
Durante o período, a secretaria ficou sob o comando de Nadjane Estrela Soares, chefe de gabinete da Secult.
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Outros secretários também retornaram aos cargos
Antes de Bruno Monteiro, Adolpho Loyola e Fabya Reis também retomaram as funções de secretários estaduais.
Loyola voltou ao comando da Secretaria de Relações Institucionais (Serin), enquanto Fabya reassumiu a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades).
Os dois haviam deixado os cargos para integrar a coordenação da campanha de reeleição de Jerônimo Rodrigues.