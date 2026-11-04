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RECONHECIMENTO

Trump admite derrota nas urnas e revela estratégia

Republicano indicou disposição para manter interlocução com oposição democratizada

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Declarações de moderação contrastam com primeiras ponderações de Trump
Declarações de moderação contrastam com primeiras ponderações de Trump - Foto: Reprodução

O presidente Donald Trump declarou publicamente que vai acatar o veredito definitivo das urnas referente às eleições legislativas e estaduais, nesta quarta-feira, 4.

​"Estou inteiramente disposto a reconhecer a legitimidade desses resultados", assegurou o chefe do Executivo dos EUA em depoimento concedido ao The New York Times.

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Trump sinaliza para diálogo

Na oportunidade, o republicano indicou disposição para manter interlocução com a oposição, que sai fortalecida das urnas.

"Pretendemos dialogar com a ala opositora e, como sabem, a expectativa é somar esforços. É bastante provável que alcancemos consensos em pautas comuns", pontuou.

​A postura de abertura e compromisso bilateral, no entanto, surge sob uma apuração ainda recente e sujeita a reviravoltas na dinâmica política ao longo dos próximos dias.

​Distanciamento das derrotas nas redes sociais

​As declarações de moderação contrastam com as primeiras ponderações de Trump, transmitidas pela CNN ainda na madrugada de quinta-feira, no decorrer da contagem de votos.

Em manifestação na plataforma Truth Social, o governante buscou desvincular a imagem dos contratempos sofridos por aliados nas urnas, definindo o pleito como um teste político do qual não participou diretamente.

​"Não tive meu nome nas cédulas e, estivesse eu disputando, o triunfo teria ocorrido de forma esmagadora! Agradeço a atenção dispensada ao tema", publicou.

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