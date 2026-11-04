RECONHECIMENTO
Trump admite derrota nas urnas e revela estratégia
Republicano indicou disposição para manter interlocução com oposição democratizada
O presidente Donald Trump declarou publicamente que vai acatar o veredito definitivo das urnas referente às eleições legislativas e estaduais, nesta quarta-feira, 4.
"Estou inteiramente disposto a reconhecer a legitimidade desses resultados", assegurou o chefe do Executivo dos EUA em depoimento concedido ao The New York Times.
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Na oportunidade, o republicano indicou disposição para manter interlocução com a oposição, que sai fortalecida das urnas.
"Pretendemos dialogar com a ala opositora e, como sabem, a expectativa é somar esforços. É bastante provável que alcancemos consensos em pautas comuns", pontuou.
A postura de abertura e compromisso bilateral, no entanto, surge sob uma apuração ainda recente e sujeita a reviravoltas na dinâmica política ao longo dos próximos dias.
Distanciamento das derrotas nas redes sociais
As declarações de moderação contrastam com as primeiras ponderações de Trump, transmitidas pela CNN ainda na madrugada de quinta-feira, no decorrer da contagem de votos.
Em manifestação na plataforma Truth Social, o governante buscou desvincular a imagem dos contratempos sofridos por aliados nas urnas, definindo o pleito como um teste político do qual não participou diretamente.
"Não tive meu nome nas cédulas e, estivesse eu disputando, o triunfo teria ocorrido de forma esmagadora! Agradeço a atenção dispensada ao tema", publicou.