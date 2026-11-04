Brasileiro de Caxias faz história ao ser eleito deputado na Flórida

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O brasileiro Felipe Sousa Lazaballet, de 40 anos, alcançou um feito inédito nas eleições municipais e estaduais dos Estados Unidos disputadas nesta terça-feira, 3. Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ele se tornou o primeiro cidadão nascido no Brasil a eleger-se para a Câmara dos Representantes da Flórida. Candidato pelo Partido Democrata,

Felipe obteve 49.752 votos (62,41% do eleitorado), derrotando a republicana Bonnie Jackson, que somou 29.972 votos (37,59%), conforme dados oficiais preliminares.

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A conquista ganha relevância diante da trajetória pessoal do novo parlamentar. Antes de conquistar a cidadania norte-americana e ingressar na vida pública, o caxiense viveu aproximadamente 15 anos em situação migratória irregular no país.

Filho de uma trabalhadora doméstica, Felipe desembarcou em solo americano aos 14 anos, levado pela irmã mais velha. O ingresso ocorreu com visto de turista, mas a permanência estendeu-se após o encerramento do prazo legal.

A mãe permaneceu no Brasil por não ter obtido a documentação de viagem. "Fui indocumentado por 15 anos", declarou o parlamentar em entrevista à Rádio França Internacional (RFI).

Militância e proteção pelo DACA

Criado na região de Orlando, Felipe enfrentou restrições legais ao tentar ingressar no ensino superior, graduando-se posteriormente em relações internacionais pelo Miami Dade College.

Foi no ambiente universitário que iniciou a militância em defesa dos dreamers — jovens conduzidos aos EUA ainda na infância sem autorização permanente de residência. Em 2010, integrou a Trail of Dreams, caminhada mobilizada de Miami a Washington pela regularização de imigrantes.

A atuação social coincidiu com a instituição, em 2012, do programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), criado durante a gestão do ex-presidente Barack Obama para conceder proteção temporária contra deportações e licença de trabalho a jovens em situação análoga.

Beneficiado pela medida, Felipe obteve anos depois o green card (residência permanente) e concluiu o processo de naturalização em 2021.

Atuação social

Antes de postular o cargo eletivo, o brasileiro atuou na administração municipal de Orlando no suporte às famílias das vítimas do massacre na casa noturna Pulse, em junho de 2016, evento que deixou 49 mortos na comunidade LGBTQIA+.

Em seguida, assumiu a direção executiva do Hope CommUnity Center, organização dedicada à assistência de cerca de 35 mil imigrantes na Flórida Central.

A decisão de disputar o pleito pelo Distrito 42 consolida também outro marco representativo: segundo levantamento da Folha de S.Paulo, Felipe é o primeiro imigrante abertamente gay eleito para o Poder Legislativo da Flórida, estado onde reside há 26 anos.

Outros candidatos

Além do caxiense, ao menos outros seis candidatos de origem brasileira disputaram assentos em assembleias legislativas estaduais norte-americanas neste pleito, com candidaturas registradas na Flórida e em Massachusetts

Caxiense faz história ao ser eleito deputado na FlóridaEx-imigrante indocumentado por 15 anos, Felipe Sousa Lazaballet conquista vaga na Câmara estadual norte-americana pelo Partido Democrata