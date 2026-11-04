ACORDO NO CONGRESSO
Maioridade penal: entenda as duas propostas em debate no Senado
PEC que reduz idade mínima para prisão pode ser votada nesta quarta-feira, 4
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pode colocar na pauta do plenário desta quarta-feira, 4, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a redução da maioridade penal no Brasil.
A possibilidade foi acertada em um acordo de última hora na terça-feira, 3, após a aprovação da PEC da Segurança Pública.
O entendimento prevê que os senadores Camilo Santana (PT-CE), líder do PT no Senado, e Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição, tentem chegar a um texto de consenso para viabilizar a votação.
O que dizem as propostas que estão na mesa?
As propostas em discussão apresentam diferenças sobre a idade mínima para responsabilização penal de adolescentes:
- Proposta defendida pelo PL: prevê reduzir a maioridade penal para 16 anos em crimes de menor gravidade e para 14 anos em crimes hediondos;
- Proposta defendida pelo PT: estabelece a redução para 16 anos apenas em casos de crimes hediondos, mantendo a regra atual para os demais delitos.
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Maioridade penal foi retirada da PEC da Segurança Pública
A discussão sobre a maioridade penal foi retirada da PEC da Segurança Pública após os governistas conseguirem barrar duas emendas que tratavam do assunto.
Por 38 votos a 36, os senadores decidiram que a redução da idade penal deveria ser discutida em propostas separadas, e não incluída no texto principal.
A decisão representou uma vitória do governo, que defendia separar os dois temas.
Disputa pela presidência do Senado
A tentativa de acelerar a votação da maioridade penal também tem um componente político. Alcolumbre busca apoio de parlamentares da direita para garantir a recondução à presidência do Senado a partir de 2027.
O senador tenta formar uma maioria que inclua integrantes da oposição e tem como uma das estratégias dividir a bancada do PL, que terá o maior número de senadores na próxima legislatura.
O partido discute lançar Rogério Marinho como candidato à presidência da Casa para disputar o cargo com Alcolumbre.
Nas últimas semanas, Alcolumbre passou a discutir pautas de interesse da direita para ampliar o apoio desse grupo.
A possibilidade de votar a redução da maioridade penal é vista nesse contexto como um aceno aos parlamentares conservadores.