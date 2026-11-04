Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

ACORDO NO CONGRESSO

Maioridade penal: entenda as duas propostas em debate no Senado

PEC que reduz idade mínima para prisão pode ser votada nesta quarta-feira, 4

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre - Foto: Agência Senado/ Saulo Cruz
Eleições 2026

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pode colocar na pauta do plenário desta quarta-feira, 4, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a redução da maioridade penal no Brasil.

A possibilidade foi acertada em um acordo de última hora na terça-feira, 3, após a aprovação da PEC da Segurança Pública.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O entendimento prevê que os senadores Camilo Santana (PT-CE), líder do PT no Senado, e Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição, tentem chegar a um texto de consenso para viabilizar a votação.

O que dizem as propostas que estão na mesa?

As propostas em discussão apresentam diferenças sobre a idade mínima para responsabilização penal de adolescentes:

  • Proposta defendida pelo PL: prevê reduzir a maioridade penal para 16 anos em crimes de menor gravidade e para 14 anos em crimes hediondos;
  • Proposta defendida pelo PT: estabelece a redução para 16 anos apenas em casos de crimes hediondos, mantendo a regra atual para os demais delitos.

Leia Também:

TRANSPORTE GRATUITO

Passe livre nos fins de semana: PEC conecta tarifa zero e escala 5x2
Passe livre nos fins de semana: PEC conecta tarifa zero e escala 5x2 imagem

POLÍTICA

Lula anuncia novo Ministério da Segurança após aprovação da PEC
Lula anuncia novo Ministério da Segurança após aprovação da PEC imagem

NOVA REGRA

PEC da Segurança Pública é aprovada em dois turnos no Senado
PEC da Segurança Pública é aprovada em dois turnos no Senado imagem

Maioridade penal foi retirada da PEC da Segurança Pública

A discussão sobre a maioridade penal foi retirada da PEC da Segurança Pública após os governistas conseguirem barrar duas emendas que tratavam do assunto.

Por 38 votos a 36, os senadores decidiram que a redução da idade penal deveria ser discutida em propostas separadas, e não incluída no texto principal.

A decisão representou uma vitória do governo, que defendia separar os dois temas.

Disputa pela presidência do Senado

A tentativa de acelerar a votação da maioridade penal também tem um componente político. Alcolumbre busca apoio de parlamentares da direita para garantir a recondução à presidência do Senado a partir de 2027.

O senador tenta formar uma maioria que inclua integrantes da oposição e tem como uma das estratégias dividir a bancada do PL, que terá o maior número de senadores na próxima legislatura.

O partido discute lançar Rogério Marinho como candidato à presidência da Casa para disputar o cargo com Alcolumbre.

Nas últimas semanas, Alcolumbre passou a discutir pautas de interesse da direita para ampliar o apoio desse grupo.

A possibilidade de votar a redução da maioridade penal é vista nesse contexto como um aceno aos parlamentares conservadores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Davi Alcolumbre Maioridade Penal Senado

Relacionadas

Mais lidas