Salvador amplia em 46% viagens que atendem diversos bairros; veja qual

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Uma linha de ônibus de Salvador terá aumento de 46% no número de viagens a partir desta quinta-feira, 5.



A linha 0933 – Doron/Rio das Pedras – Praça da Sé contará com reforço na operação, passando a realizar 19 viagens nos dias úteis e sete aos sábados. Aos domingos, o funcionamento permanecerá sem alterações.



Passageiros terão mais opções de deslocamento

Com o aumento, os passageiros terão mais opções de deslocamento em um itinerário que conecta bairros do Miolo e da Orla ao Centro Histórico da capital baiana.



A linha percorre diferentes regiões da cidade e atende usuários que dependem do transporte público para chegar a áreas centrais.





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Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a ampliação faz parte dos ajustes na operação do transporte público de Salvador. A iniciativa busca adequar a quantidade de viagens à demanda dos passageiros e melhorar a oferta do serviço.