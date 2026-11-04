SALVADOR
Salvador amplia em 46% viagens que atendem diversos bairros; veja qual
Operação começa nesta quinta-feira 05/11
Uma linha de ônibus de Salvador terá aumento de 46% no número de viagens a partir desta quinta-feira, 5.
A linha 0933 – Doron/Rio das Pedras – Praça da Sé contará com reforço na operação, passando a realizar 19 viagens nos dias úteis e sete aos sábados. Aos domingos, o funcionamento permanecerá sem alterações.
Passageiros terão mais opções de deslocamento
Com o aumento, os passageiros terão mais opções de deslocamento em um itinerário que conecta bairros do Miolo e da Orla ao Centro Histórico da capital baiana.
A linha percorre diferentes regiões da cidade e atende usuários que dependem do transporte público para chegar a áreas centrais.
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Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a ampliação faz parte dos ajustes na operação do transporte público de Salvador. A iniciativa busca adequar a quantidade de viagens à demanda dos passageiros e melhorar a oferta do serviço.