Mulher é resgatada de helicóptero após acidente em Salvador

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Um mulher precisou ser socorrida pelo helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), após um acidente entre um carro de passeio e uma motocicleta. A ocorrência foi registrada na terça-feira, 3, no bairro de São Marcos, em Salvador.

A vítima recebeu os atendimentos iniciais e depois foi transportada para o Hospital do Subúrbio, para receber atendimento médico especializado. Todo transporte foi acompanhado pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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A vítima foi acompanhada durante todo atendimento por uma equipe do Samu - Foto: Divulgação | CBMBA

Resgate Aeromédico em situações de emergência

Segundo o Corpo de Bombeiros, o resgate aeromédico é um importante recurso para agilizar o atendimento e o deslocamento de vítimas em situações de urgência, contribuindo para reduzir o tempo de resposta e ampliar as chances de um atendimento adequado.

"O objetivo da atuação do GOA é integrar os esforços do CBMBA na proteção da vida e no atendimento à população baiana", explicou a corporação.

Não há atualização sobre o estado de saúde da vítima nem informação sobre outros feridos.