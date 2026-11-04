Salvador libera ônibus de graça durante dois dias na semana

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Estudantes terão transporte gratuito nos dias 8 e 15 de novembro, em Salvador, durante a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026.



A medida foi estabelecida pelo Decreto nº 42.548/2026, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quarta-feira (4), e contempla candidatos que possuem o cartão de meia passagem estudantil ativo.

A gratuidade será válida nos ônibus convencionais, no sistema BRT e no Serviço de Transporte Especial Complementar (STEC).



A iniciativa tem como objetivo facilitar o deslocamento dos estudantes até os locais de prova e reduzir os gastos com transporte durante os dois domingos de aplicação do exame.



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Como utilizar do benefício

Para utilizar o benefício, é necessário apresentar o cartão de meia passagem estudantil ativo. A suspensão da cobrança será válida exclusivamente nos dias 8 e 15 de novembro, datas previstas para a realização do Enem 2026.