Bahia terá obra de 109,8 milhões para ampliar rede de gás natural; veja o que muda

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A Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) confirmou a escolha do consórcio que ficará responsável pela construção de novas redes de distribuição de gás natural em diferentes regiões da Bahia, em um contrato de R$ 109,8 milhões.

O Consórcio MB-TS, formado pelas empresas Marques & Bezerra e Sabling Engenharia e Locações, venceu a licitação publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 6.

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Os serviços devem ser executados em 22 meses.

Além da instalação de novas tubulações, o projeto prevê ainda a construção da infraestrutura necessária para que o gás natural seja distribuído e chegue aos consumidores.

O que significa ampliar a rede de gás natural?

A expansão da rede de distribuição significa construir novas tubulações para levar gás natural a regiões que ainda não contam com esse tipo de abastecimento ou ampliar a estrutura existente para atender mais consumidores.

O gás natural é transportado por meio de dutos. Antes de chegar aos imóveis e estabelecimentos, passa por equipamentos que controlam a pressão e medem o volume distribuído.

Dutos gás natural - Foto: Agência Petrobras

Na prática, a ampliação pode permitir que o combustível chegue a novas residências, comércios e indústrias, desde que haja infraestrutura disponível e viabilidade técnica para realizar as ligações.

O que pode mudar para a população e para a economia?

Nas residências, o gás natural canalizado pode ser usado em fogões, aquecedores de água e outros equipamentos compatíveis.

Uma das vantagens desse tipo de abastecimento é que o consumidor não precisa armazenar botijões de gás nem solicitar a reposição, como ocorre com o gás liquefeito de petróleo (GLP), desde que tenha acesso à rede e contrate o serviço.

No comércio, o combustível pode atender restaurantes, hotéis, lavanderias e outros estabelecimentos que utilizam gás nas atividades. Na indústria, pode ser empregado em processos que precisam de calor, como aquecimento de equipamentos e produção.

A ampliação da rede também pode beneficiar a atividade econômica ao oferecer uma alternativa de abastecimento energético para as empresas.

Onde as obras serão realizadas?

Apesar de a licitação prever a construção e a montagem de redes de distribuição em diferentes regiões da Bahia, o aviso publicado no Diário Oficial não informa quais municípios ou bairros receberão as intervenções.

Também não foram divulgados a extensão das tubulações que serão instaladas, o número de imóveis ou empresas que poderão ser atendidos, a previsão de início das obras nem a distribuição dos R$ 109,8 milhões por localidade.

A TARDE procurou a Bahiagás para obter mais informações sobre o contrato e aguarda retorno.