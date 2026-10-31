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Gás do Povo libera nova rodada de recargas no dia 10 de novembro

Benefício beneficia famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico

Rodrigo Tardio
Por
Medida não realiza crédito de valores em dinheiro na conta do participante
Medida não realiza crédito de valores em dinheiro na conta do participante - Foto: Divulgação

A partir do próximo dia 10 de novembro de 2026, milhões de famílias brasileiras de menor renda, vão poder contar com o alívio na despesa com o gás de cozinha.

A data marca a abertura da nova janela de distribuição dos vales do programa Gás do Povo, operação sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

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​Diferente de outras transferências de renda promovidas pelo Governo Federal, a medida não realiza o crédito de valores em dinheiro na conta do participante.

Em vez disso, é concedido um vale digital que autoriza a retirada gratuita de um botijão de 13 quilos junto às distribuidoras credenciadas.

​Seleção automática via CadÚnico

​Não há necessidade de realizar novo cadastro para pleitear o benefício. A triagem é executada diretamente pelos sistemas do Governo Federal a partir do banco de dados do Cadastro Único (CadÚnico).

​Para ingressar no programa, é necessário cumprir o limite financeiro de até meio salário mínimo de renda per capita (R$ 810,50 por pessoa, tendo como base o piso nacional de R$ 1.621 em 2026).

O teto total varia conforme a quantidade de moradores na residência:

​2 pessoas: renda limite de R$ 1.621;

​3 pessoas: renda limite de R$ 2.431,50;

​4 pessoas: renda limite de R$ 3.242;

​5 pessoas: renda limite de R$ 4.052,50;

​6 pessoas: renda limite de R$ 4.863.

​Além da renda, exige-se cadastro atualizado nos últimos 24 meses, CPF regularizado perante a Receita Federal e ausência de pendências cadastrais.

Famílias beneficiárias do Bolsa Família com dois ou mais integrantes possuem prioridade na seleção.

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​Periodicidade e resgate do vale

​Embora a liberação do calendário ocorra no dia 10 de cada mês, a recarga não é mensal para a totalidade dos cadastrados. A frequência depende do número de integrantes da residência:

- ​Famílias de 2 a 3 pessoas: direito a 1 recarga a cada três meses (limite de até 4 botijões por ano).

- ​Famílias com 4 ou mais moradores: direito a 1 recarga a cada dois meses (limite de até 6 botijões por ano).

​O calendário do Gás do Povo é próprio e não segue as datas do Bolsa Família nem a terminação do Número de Identificação Social (NIS).

​Para efetuar a troca, o responsável familiar deve comparecer ao revendedor autorizado portando o recipiente vazio (botijão de 13 kg) e documento de identificação (cartão Bolsa Família com chip, cartão de débito Caixa ou CPF com o código de validação enviado por SMS).

Eventuais custos de frete para entrega em domicílio não são cobertos pelo programa. ​Os vales têm validade determinada e não são acumulativos.

A consulta do benefício pode ser feita pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo, pelo Portal Cidadão Caixa ou pelo telefone 0800 726 0207.

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Tags

benefício social caixa econômica federal Gás do Povo

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