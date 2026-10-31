Gás do Povo libera nova rodada de recargas no dia 10 de novembro

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A partir do próximo dia 10 de novembro de 2026, milhões de famílias brasileiras de menor renda, vão poder contar com o alívio na despesa com o gás de cozinha.

A data marca a abertura da nova janela de distribuição dos vales do programa Gás do Povo, operação sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

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​Diferente de outras transferências de renda promovidas pelo Governo Federal, a medida não realiza o crédito de valores em dinheiro na conta do participante.

Em vez disso, é concedido um vale digital que autoriza a retirada gratuita de um botijão de 13 quilos junto às distribuidoras credenciadas.

​Seleção automática via CadÚnico

​Não há necessidade de realizar novo cadastro para pleitear o benefício. A triagem é executada diretamente pelos sistemas do Governo Federal a partir do banco de dados do Cadastro Único (CadÚnico).

​Para ingressar no programa, é necessário cumprir o limite financeiro de até meio salário mínimo de renda per capita (R$ 810,50 por pessoa, tendo como base o piso nacional de R$ 1.621 em 2026).

O teto total varia conforme a quantidade de moradores na residência:

​2 pessoas: renda limite de R$ 1.621;

​3 pessoas: renda limite de R$ 2.431,50;

​4 pessoas: renda limite de R$ 3.242;

​5 pessoas: renda limite de R$ 4.052,50;

​6 pessoas: renda limite de R$ 4.863.

​Além da renda, exige-se cadastro atualizado nos últimos 24 meses, CPF regularizado perante a Receita Federal e ausência de pendências cadastrais.

Famílias beneficiárias do Bolsa Família com dois ou mais integrantes possuem prioridade na seleção.

​Periodicidade e resgate do vale

​Embora a liberação do calendário ocorra no dia 10 de cada mês, a recarga não é mensal para a totalidade dos cadastrados. A frequência depende do número de integrantes da residência:

- ​Famílias de 2 a 3 pessoas: direito a 1 recarga a cada três meses (limite de até 4 botijões por ano).

- ​Famílias com 4 ou mais moradores: direito a 1 recarga a cada dois meses (limite de até 6 botijões por ano).

​O calendário do Gás do Povo é próprio e não segue as datas do Bolsa Família nem a terminação do Número de Identificação Social (NIS).

​Para efetuar a troca, o responsável familiar deve comparecer ao revendedor autorizado portando o recipiente vazio (botijão de 13 kg) e documento de identificação (cartão Bolsa Família com chip, cartão de débito Caixa ou CPF com o código de validação enviado por SMS).

Eventuais custos de frete para entrega em domicílio não são cobertos pelo programa. ​Os vales têm validade determinada e não são acumulativos.

A consulta do benefício pode ser feita pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo, pelo Portal Cidadão Caixa ou pelo telefone 0800 726 0207.