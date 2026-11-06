VÍDEO: incêndio atinge carro no Comércio em Salvador

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Um carro pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 6, na Rua Miguel Calmon, no bairro do Comércio, em Salvador, nas proximidades da sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb). Não houve registro de feridos, apenas danos materiais.

Em contato com a reportagem do portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que a ocorrência foi registrada por volta das 9h às 10h. Durante o atendimento, o trecho precisou ser temporariamente bloqueado para o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros.

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Segundo o órgão, o veículo já foi retirado da via e a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) foi acionada para realizar a limpeza do local.

Veja vídeo do veículo em chamas

O Corpo de Bombeiros informou à reportagem Bombeiros informou que as equipes conseguiram apagar o fogo e que ninguém ficou ferido. Segundo a corporação, a causa do fogo só poderá ser identificada após a realização de perícia.



Também procurada pela reportagem, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que não recebeu acionamento sobre a ocorrência, nem pelo telefone 199 nem pelo Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de Salvador (SMPDC).

