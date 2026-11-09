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NOVIDADES!

Baile da Santinha 2027 anuncia Anitta e mais atrações em Salvador

Festa de Léo Santana acontece em janeiro, no Wet Eventos, e terá show completo de Anitta

Beatriz Santos
Por
Léo Santana anunciou as atrações do Baile da Santinha 2027
Léo Santana anunciou as atrações do Baile da Santinha 2027 - Foto: Divulgação

O cantor Léo Santana anunciou as atrações do Baile da Santinha 2027, tradicional ensaio de verão realizado em Salvador. A festa está marcada para o dia 8 de janeiro, no Wet Eventos, e terá apresentações completas de Anitta, Pablo e Henry Freitas, além do show do próprio anfitrião.

O evento reúne artistas de diferentes gêneros musicais, com apresentações de pop, arrocha, forró e pagodão. A edição também contará com estrutura especial e cenografia temática.

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A venda de ingressos começa nesta segunda-feira, 9, às 12h, nas lojas físicas da TicketMaker localizadas nos shoppings da Bahia, Paralela e Parque Shopping Bahia.

Anitta, Pablo e Henry Freitas integram programação

Os três convidados farão shows completos durante a festa. Anitta representa o pop nacional, Pablo leva ao palco o repertório de arrocha, enquanto Henry Freitas apresenta sucessos do forró.

Léo Santana também comentou a escolha dos artistas e a relação de amizade com os convidados.

“Receber no Baile da Santinha Anitta, Pablo e Henry, três grandes amigos que a música me presenteou, é uma honra. E receber todos eles em casa torna tudo ainda mais especial", disse Léo Santana.

"Tenho certeza de que será uma noite incrível, em que vamos curtir e nos divertir muito. Espero todos vocês para sentir o frisson que só o Baile é capaz de causar até o dia amanhecer!”, celebrou.

Quando será o Baile da Santinha 2027?

A festa acontece no dia 8 de janeiro de 2027, no Wet Eventos, em Salvador. O evento integra a programação de verão do cantor e terá apresentações musicais ao longo da noite.

A estrutura contará com cenografia temática e espaços preparados para receber o público.

Como comprar ingressos?

As vendas começam nesta segunda-feira, 9 de novembro, às 12h. Os ingressos poderão ser adquiridos presencialmente nas lojas da Ticket Maker nos seguintes estabelecimentos:

  • Shopping da Bahia;
  • Shopping Paralela;
  • Parque Shopping Bahia.
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