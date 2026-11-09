Micareta de Feira anuncia grade de atrações e abre temporada de verão

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A temporada de verão na Bahia começa mais cedo em Feira de Santana. Entre os dias 19 e 22 de novembro, a cidade recebe a 84ª edição da Micareta de Feira, que terá atrações de diferentes gêneros musicais e uma novidade no calendário: pela primeira vez, a festa será realizada no segundo semestre.

Com o tema “O verão começa aqui”, o evento acontece no Circuito Maneca Ferreira, na Avenida Presidente Dutra, e reúne artistas nacionais e nomes da música baiana.

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Entre os destaques da programação estão Claudia Leitte, Carlinhos Brown, Léo Santana, Pedro Sampaio, Pablo, Olodum, Xanddy Harmonia e Timbalada. A abertura será na quinta-feira, 19, com apresentação de Claudia Leitte.

Micareta de Feira 2026 terá Claudia Leitte, Brown e Léo Santana

A grade musical reúne artistas de diferentes estilos, passando pelo axé music, samba-reggae, pagode, arrocha, reggae e música eletrônica.

Também estão confirmados Tomate, Alinne Rosa, Edson Gomes, Michele Andrade, Milsinho Toque Dez, Thiago Aquino, Jau, Devinho Novaes, Robyssão, La Fúria, Oh Polêmico, Netto Brito, O Poeta e Pagodart.

A programação será distribuída pelos quatro dias de festa, com atrações voltadas a diferentes públicos e vertentes da música brasileira.

Festa terá Noite do Rock e palco alternativo

Além dos shows no circuito principal, o palco Jota Morbeck volta a integrar a programação como espaço alternativo para artistas de diferentes estilos musicais.

Uma das novidades desta edição será a realização da “Noite do Rock”, na Praça da Kalilândia, tradicional espaço do circuito Charles Albert. A iniciativa amplia a presença de gêneros musicais na festa. A data e as atrações dessa programação especial ainda serão anunciadas pela organização.

Mudança de data pode movimentar economia

A realização da Micareta em novembro marca uma mudança na história do evento, que tradicionalmente acontecia em outro período do ano. A nova data foi definida após diálogo com representantes dos setores econômico e produtivo, considerando o potencial de atrair visitantes e ampliar as oportunidades de negócios.

De acordo com a Prefeitura, a edição de 2025 movimentou cerca de R$ 30 milhões, com impacto em atividades como comércio, hotelaria, bares, restaurantes e transporte.

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, afirma que a alteração busca ampliar a visibilidade do município e fortalecer a festa no calendário de eventos da Bahia.

“A Micareta é uma das maiores expressões da identidade cultural de Feira de Santana e tem um papel fundamental na movimentação da nossa economia. Com a festa em novembro, queremos ampliar a visibilidade, atrair visitantes e consolidar o município como uma das principais portas de entrada do verão baiano”, afirma.

Micareta de Feira chega à 84ª edição

Com mais de oito décadas de história, a Micareta de Feira é uma das manifestações populares tradicionais da Bahia. Em 2026, a festa aposta na mudança de calendário e na diversidade musical para atrair visitantes e movimentar Feira de Santana durante quatro dias.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Cristiano Lôbo, destaca a proposta de manter a identidade cultural do evento e incluir novas atrações.

“Estamos trabalhando para que a Micareta de Feira 2026 valorize a história e a identidade cultural da cidade, ao mesmo tempo em que apresenta novidades e contempla diferentes estilos musicais. A proposta é oferecer uma festa diversa, capaz de atrair públicos variados e movimentar Feira de Santana durante os quatro dias de programação”, ressalta.