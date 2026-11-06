Ondas fortes transformam cidade baiana em destino favorito dos surfistas

Siga o A TARDE no Google

Paraíso conhecido dos baianos, Itacaré tem se tornado o destino favorito dos surfistas nos últimos anos. A cidade, que possui aproximadamente 29 mil habitantes, conta com praias de ondas fortes e grandes, propícias para a prática do esporte.

A paisagem também se divide com trilhas de mata preservada, restaurantes e bares famosos, que garantem uma vida noturna agitada para aqueles que buscam atividades de todos os tipos.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O principal polo que une esses empreendimentos é a Rua da Pituba, que também oferece opções de pousadas, hotéis, resorts, hostels e apartamentos para hospedagens.

Roteiro de praias

O roteiro de praias em Itacaré é dividido entre duas partes: as praias urbanas, que fazem parte da cidade e são acessíveis a pé; e as rurais, escondidas por trilhas na mata, que costumam ser acessadas com guias da região.

São elas:

Praia da Concha

Praia do Costa

Praia da Tiririca

Praia do Resende

Praia da Ribeira

Prainha

Praia de Jeribucaçu

Praia da Engenhoca

Praia do Havaizinho

Praia da Camboinha (ou Gamboa)

Praia de Itacarezinho

Como chegar?

Para chegar em Itacaré, os principais pontos de partida são o Aeroporto de Ilhéus (o mais próximo) ou a partir de Salvador, com um trajeto que costuma durar entre 3 e 9 horas.

Saindo da capital baiana, a viagem consiste na saída de Ferry-Boat (Salvador / Ilha de Itaparica) + Carro ou Ônibus. A viagem de ônibus leva cerca de 5 horas até a cidade.