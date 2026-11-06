PARAÍSO DO SURF
Ondas fortes transformam cidade baiana em destino favorito dos surfistas
Paraíso costuma ser habitado por surfistas durante todo o ano
Paraíso conhecido dos baianos, Itacaré tem se tornado o destino favorito dos surfistas nos últimos anos. A cidade, que possui aproximadamente 29 mil habitantes, conta com praias de ondas fortes e grandes, propícias para a prática do esporte.
A paisagem também se divide com trilhas de mata preservada, restaurantes e bares famosos, que garantem uma vida noturna agitada para aqueles que buscam atividades de todos os tipos.
O principal polo que une esses empreendimentos é a Rua da Pituba, que também oferece opções de pousadas, hotéis, resorts, hostels e apartamentos para hospedagens.
Roteiro de praias
O roteiro de praias em Itacaré é dividido entre duas partes: as praias urbanas, que fazem parte da cidade e são acessíveis a pé; e as rurais, escondidas por trilhas na mata, que costumam ser acessadas com guias da região.
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São elas:
- Praia da Concha
- Praia do Costa
- Praia da Tiririca
- Praia do Resende
- Praia da Ribeira
- Prainha
- Praia de Jeribucaçu
- Praia da Engenhoca
- Praia do Havaizinho
- Praia da Camboinha (ou Gamboa)
- Praia de Itacarezinho
Como chegar?
Para chegar em Itacaré, os principais pontos de partida são o Aeroporto de Ilhéus (o mais próximo) ou a partir de Salvador, com um trajeto que costuma durar entre 3 e 9 horas.
Saindo da capital baiana, a viagem consiste na saída de Ferry-Boat (Salvador / Ilha de Itaparica) + Carro ou Ônibus. A viagem de ônibus leva cerca de 5 horas até a cidade.