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PARAÍSO DO SURF

Ondas fortes transformam cidade baiana em destino favorito dos surfistas

Paraíso costuma ser habitado por surfistas durante todo o ano

Franciely Gomes
Por
Itacaré recebe surfistas todo o ano
Itacaré recebe surfistas todo o ano - Foto: Depositphotos.com | PedroTruffi

Paraíso conhecido dos baianos, Itacaré tem se tornado o destino favorito dos surfistas nos últimos anos. A cidade, que possui aproximadamente 29 mil habitantes, conta com praias de ondas fortes e grandes, propícias para a prática do esporte.

A paisagem também se divide com trilhas de mata preservada, restaurantes e bares famosos, que garantem uma vida noturna agitada para aqueles que buscam atividades de todos os tipos.

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O principal polo que une esses empreendimentos é a Rua da Pituba, que também oferece opções de pousadas, hotéis, resorts, hostels e apartamentos para hospedagens.

Roteiro de praias

O roteiro de praias em Itacaré é dividido entre duas partes: as praias urbanas, que fazem parte da cidade e são acessíveis a pé; e as rurais, escondidas por trilhas na mata, que costumam ser acessadas com guias da região.

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São elas:

  • Praia da Concha
  • Praia do Costa
  • Praia da Tiririca
  • Praia do Resende
  • Praia da Ribeira
  • Prainha
  • Praia de Jeribucaçu
  • Praia da Engenhoca
  • Praia do Havaizinho
  • Praia da Camboinha (ou Gamboa)
  • Praia de Itacarezinho

Como chegar?

Para chegar em Itacaré, os principais pontos de partida são o Aeroporto de Ilhéus (o mais próximo) ou a partir de Salvador, com um trajeto que costuma durar entre 3 e 9 horas.

Saindo da capital baiana, a viagem consiste na saída de Ferry-Boat (Salvador / Ilha de Itaparica) + Carro ou Ônibus. A viagem de ônibus leva cerca de 5 horas até a cidade.

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Bahia Itacaré Turismo

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