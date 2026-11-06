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RECORDE MUNDIAL

Parque aquático investe R$ 22 milhões e quebra recorde mundial

Recorde já havia sido quebrado por uma cidade do Nordeste

Franciely Gomes
Por
O parque superou o recorde de outros países
O parque superou o recorde de outros países - Foto: Divulgação | Wet’n Wild

O Brasil quebrou mais um recorde entre as maiores montanhas-russas aquáticas do mundo. Após o Beach Park, no Ceará, o Wet’n Wild anunciou o lançamento do Kobra, brinquedo que possui 28,65 metros de altura e 255,7 metros de percurso.

Localizado em Itupeva, no interior de São Paulo, o parque aquático investiu cerca de R$ 22 milhões em sua revitalização nos últimos anos, incluindo a construção da atração, que já pode ser considerada como a maior do mundo.

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O equipamento conta com quatro subidas impulsionadas por jatos d’água (hydro jets) e termina com o movimento pendular RIFT, que é inédito do Brasil. Ao todo, foram 4 anos para finalizar a construção, que sofreu alterações de um fabricante europeu.

Temática de serpente

Além da experiência inédita, o brinquedo possui uma temática de serpente, que pretende ultrapassar a experiência radical, unindo o sensorial e visual. A estrutura possui texturas impressas diretamente na fibra dos toboáguas e cores inspiradas na cobra-coral na parte de fora.

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O tema ainda se estende para outros produtos do parque, como camisetas, copos, canecas e souvenirs relacionados à Kobra, para atrair crianças e adultos fanáticos pela estética. As referências visuais ainda seguem para a pizzaria próxima ao brinquedo.

O percurso da cobra dura aproximadamente um minuto e a operação tem capacidade mais restrita. Os horários de visitação são escolhidos por meio de uma fila virtual, com intervalos de 15 minutos.

Recorde mundial

O recorde anterior da maior montanha-russa aquática do mundo foi conquistado pela atração ‘Surreal’, do Beach Park, no início de 2026. Com 28 metros de altura, o brinquedo foi registrado no livro dos recordes Guinness World Records.

As construções brasileiras superaram as dos Estados Unidos, que havia levado a disputa em anos anteriores

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parque aquático wet'n wild

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