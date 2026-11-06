Livro reúne entrevistas inéditas com 21 grandes escritores brasileiros

“Sim, é um elenco estelar. Ainda hoje, quando me lembro de todos esses encontros, a sensação é de espanto pela audácia do paraibano franzino e desconhecido, com pouco mais de vinte anos, ter percorrido o Brasil munido de vasta pesquisa e pautas ambiciosas a fim de entrevistar alguns dos nossos maiores escritores e escritoras”.

É assim que começa o livro 21 Escritores Brasileiros (Arribaçã Editora), do jornalista, professor e escritor paraibano – na Bahia há 30 anos – Suênio Campos de Lucena, 57, que será lançado segunda-feira, 9, às 17h, na Academia de Letras da Bahia (ALB).

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Antes dos autógrafos, haverá um bate-papo entre o autor e o jornalista Renato Cordeiro, apresentador do Multicultura (Educadora FM), mediado pelo escritor Marcus Vinícius Rodrigues, membro da ALB.

Na verdade, esta já é a terceira edição da obra – a primeira é de 2001 –, que agora chega enriquecida com um caderno de fotos e a biografia de todos os autores atualizada, em comemoração aos 25 anos da publicação.

Para entrevistar 21 dos mais expressivos escritores brasileiros, Suênio levou sete anos, de 1994 a 2001, viajando o País. Foram cerca de oito capitais e a transcrição de mais de 40 fitas cassetes.

Sempre através de encontros presenciais, Suênio teve o privilégio de conversar tête-à-tête com Jorge Amado, Dias Gomes, Gilberto Braga, Paulo Coelho, Lygia Fagundes Telles, Ignácio de Loyola Brandão, João Cabral de Melo Neto, Nélida Piñon, Affonso Romano de Sant’Anna.

E ainda Luís Fernando Veríssimo, Lya Luft, Rachel de Queiroz, Ferreira Gullar, Carlos Heitor Cony, Wilson Bueno, Antonio Callado, Autran Dourado, Carlos Herculano Lopes, Állex Leilla, Hélio Pólvora e Sérgio Sant’Anna.

“O livro chega à terceira edição ainda provocando curiosidade sobre o que pensam os criadores de Gabriela cravo e canela (Jorge Amado), Odorico Paraguaçu (Dias Gomes) e poetas como Ferreira Gullar e Wilson Bueno, autor paranaense assassinado”, detalha o autor, que aproveita para contar que em Nós e os Laços, livro de sua autoria recém-lançado, estão várias histórias de bastidores destes encontros.

“Eu me orgulho muito de ter feito essas entrevistas. 21 Escritores Brasileiros espelha muitas polêmicas, bastidores, temas que jornalistas evitavam, como a homossexualidade de Mário de Andrade (em Rachel de Queiroz)”, revela Suênio.

“Tem também a ligação de Jorge Amado com o político ACM; as crises e batalhas pessoais enfrentadas por Gilberto Braga em suas novelas, enfim, são muitas as histórias de vida que estão por trás da obra desses autores e autoras brasileiros geniais”, complementa.

Segredos de bastidores

Ainda na faculdade de jornalismo de João Pessoa, Suênio foi descobrindo a paixão pela literatura. “Deixei os livros de semiótica de lado e toda tarde lá estava eu na Biblioteca Central lendo João Cabral, Rachel de Queiroz, Jorge Amado, Lygia Fagundes Telles, Lya Luft, Paulo Coelho, Ignácio de Loyola Brandão, sem falar nas novelas de Gilberto Braga e Dias Gomes, que assisti desde pequeno”.

À medida em que se encantava com esses autores, o escritor foi tendo vontade de conhecê-los pessoalmente. “Quando Lygia atendeu meu telefone e passamos a nos falar quase diariamente, o jovem paraibano franzino e desconhecido viu que era possível realizar a aventura de entrevistar todos eles, autores e autoras gigantes da nossa literatura”.

Suênio informa ainda que os leitores vão encontrar histórias nunca reveladas sobre questões familiares, temas relacionados às editoras e também ao difícil mercado literário brasileiro.

“Mas há muitas histórias engraçadas também, como a de Rachel contando que salvou os originais de um livro que o Graciliano Ramos jogou na lata do lixo, e o Affonso Romano de Sant'Anna contando lembranças de Clarice Lispector”, ressalta.

Uma outra curiosidade aconteceu no encontro com o poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Suênio lembra que logo no início da entrevista achou que o escritor estava ríspido, dando respostas curtas e secas.

Até que uma de suas respostas foi dita em tom de desabafo. ‘Não me fale de autores novos. Desde que parei de ler, a literatura perdeu o interesse pra mim. Passei a minha vida lendo, e agora não posso ler nem jornal’.

“O gesto foi discreto, mas definitivo. Ele havia passado por uma cirurgia, ficara 70 dias internado numa UTI. Os médicos tinham deixado uma luz sobre seus olhos e, quando acordou, ele estava cego”, acrescenta Lucena.

E finaliza, afirmando que sente grande alegria em compartilhar estes encontros memoráveis, “pois vejo que esse elenco de criadores segue relevante e moldando o imaginário brasileiro”.

Para um segundo volume, Suênio aposta na nova safra de escritores brasileiros e diz que gostaria de entrevistar Itamar Vieira Junior, Carla Madeira, Marcus Vinícius Rodrigues, Socorro Acioli, Ana Maria Gonçalves e Jeferson Tenório, dentre outros. Os leitores agradecem e ficam no aguardo.

Minibio

Nascido em Patos, na Paraíba, Suênio Campos de Lucena também é autor dos livros Nós e os Laços (memória), Vermelho quase laranja (novela), Histórias de Júlia (romance) e Depois de abril (contos).

É professor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), doutor pela USP – com tese sobre a obra de Lygia Fagundes Telles –, mestre pela Facom/Ufba e graduado em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba. Integrou as antologias Eros sobre os Abismos e Histórias e Histórias da Bahia, dentre outras.