Grupo de dança contemporânea da Ufba encerra turnê na China

O Grupo de Dança Contemporânea da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (Ufba) encerra sua turnê internacional na China após apresentações nas cidades de Xangai e Wuhan.

Com patrocínio e apoio da BYD, o coletivo acadêmico levou a cultura afro-brasileira a palcos asiáticos. Para marcar o retorno à Bahia, o grupo fará uma apresentação exclusiva para colaboradores da companhia no dia 22 de novembro, às 19h, no Teatro 2 de Julho, em Salvador.

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Intitulado “Ancestralidade em Movimento”, o espetáculo apresenta o conceito de “corpo tambor” - Foto: Divulgação

Intitulado “Ancestralidade em Movimento”, o espetáculo apresenta uma pesquisa sobre o conceito de “corpo tambor” e as matrizes negro-africanas.

Idealizada pela professora, diretora do GDC-UFBA e coreógrafa Edileuza Santos, a obra combina dança e música ao vivo e foi reconhecida com o 9º Prêmio Leda Maria Martins de Artes Cênicas Negras.

Turnê na China

Durante a passagem pela China, o grupo também promoveu oficinas conjuntas com estudantes locais, atividades de integração com o público e apresentações após vivências práticas.

A comitiva, formada por 17 pessoas entre dançarinos, músicos, equipe técnica e direção, encerrou as apresentações na última quarta-feira, 4, e agora segue para Yichang, onde participa de visitas etnoculturais até o dia 8 de novembro.

Intitulado “Ancestralidade em Movimento”, o espetáculo apresenta o conceito de “corpo tambor” - Foto: Divulgação

“Essa turnê representou uma oportunidade de mostrar a potência da dança negra, do corpo negro, que é carregado de memórias, histórias, saberes e produção de conhecimento. Estamos muito felizes em estar aqui com os nossos tambores e nossa dança! Eu percebo que há uma identificação com o público chinês, porque as duas culturas têm um elemento fundamental, um fio condutor, que é o tambor”, afirma a professora e diretora do GDC-UFBA, Edileuza Santos.

Apresentação em Salvador

A apresentação do dia 22 de novembro será uma celebração da parceria entre o grupo e a BYD. O espetáculo será voltado aos colaboradores da empresa.

“Acompanhar o sucesso absoluto do Grupo de Dança Contemporânea da UFBA nos palcos chineses foi motivo de imenso orgulho para todos nós. Agora, trazer essa energia vibrante para dentro de casa e celebrar essa conquista com os nossos colaboradores em Salvador é a maneira perfeita de coroar uma parceria que constrói pontes transformadoras entre a Bahia e a China”, destaca Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil e head comercial e de marketing da BYD Auto do Brasil.

Intitulado “Ancestralidade em Movimento”, o espetáculo apresenta o conceito de “corpo tambor” - Foto: Divulgação

Segunda turnê de grupos baianos na China em 2026

A viagem do Grupo de Dança Contemporânea da UFBA é a segunda turnê de um grupo artístico baiano na China em 2026. Em maio deste ano, a Orquestra Neojiba, sob regência de Ricardo Castro, passou por quatro cidades chinesas com uma formação de cerca de 100 jovens músicos.