Grupo Galpão apresenta espetáculo premiado no Teatro Vila Velha; veja

O Grupo Galpão chega a Salvador com o espetáculo “(Um) Ensaio sobre a cegueira”, inspirado no romance do escritor português José Saramago, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. A apresentação será no Teatro Vila Velha, nos dias 13, 14 e 15 de novembro, com sessões na sexta-feira e no sábado, às 19h, e no domingo, às 18h.

Dirigida e adaptada por Rodrigo Portella, a obra é o mais recente trabalho da companhia mineira e conquistou o troféu de Melhor Espetáculo da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e o prêmio de Melhor Direção para Rodrigo Portella no Shell de Teatro. Também recebeu indicações nas categorias de Melhor Atriz, para Fernanda Vianna, e Melhor Música, para Federico Puppi.

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A trama retrata uma epidemia de cegueira que assola uma cidade, privando seus habitantes de enxergar o mundo. Nesse contexto, questões ligadas à moral, à ética e à vida em comunidade são postas à prova. Desde a estreia em Belo Horizonte (MG), o espetáculo já passou por diversas cidades brasileiras e alcançou mais de 45 mil pessoas.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Vila Velha e pela plataforma Sympla. Os valores promocionais variam entre 42 (inteira) e R$ 21 (meia). Já os ingressos convencionais custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia).

O público ainda tem a opção do “Ingresso Experiência”, que permite acompanhar a apresentação no palco, em uma vivência imersiva e sensorial conduzida pelo elenco. A modalidade é destinada a pessoas maiores de 18 anos, mediante aceitação das condições informadas pela produção.

Grupo Galpão também oferece oficinas gratuitas

A passagem também contará com duas oficinas gratuitas e uma palestra. As oficinas serão realizadas no Teatro Vila Velha, enquanto a palestra acontece na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

A oficina “O ator e o trabalho em grupo”, conduzida pelo ator Júlio Maciel, será realizada no dia 12 de novembro, das 14h às 18h. Já a “Oficina de Produção Cultural”, ministrada pela produtora do Grupo Galpão, Gilma Oliveira, acontece no dia 14 de novembro, das 9h às 13h.

Cada oficina terá 30 vagas, duração de quatro horas e emissão de certificado. As inscrições gratuitas estão disponíveis na plataforma Sympla.

A programação inclui ainda uma palestra voltada a estudantes e professores da rede pública, com Eduardo Moreira, ator e um dos fundadores do Grupo Galpão. O encontro será realizado no dia 12 de novembro, às 10h, na Escola de Teatro da Ufba, com inscrição gratuita através do Sympla.