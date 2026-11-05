Livro sobre São Francisco reúne coleção e ajuda projeto social

Uma coleção de selos construída ao longo de quase cinco décadas vai ganhar as páginas de um livro com um propósito solidário em Salvador. O médico e filatelista baiano Miguel Brandão lança, no dia 12 de novembro, a obra “São Francisco vive – História nos selos da Coleção Miguel Brandão”, cuja renda integral será destinada às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), para o projeto de construção do Day Hospital do Hospital Santo Antônio.

O evento acontece das 17h às 21h, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho, e também contará com a apresentação oficial de um selo comemorativo dos Correios, que reproduz a capa da publicação.

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Livro transforma coleção particular em registro histórico

Publicado pela P55 Edição, o livro chega ao público no ano em que são lembrados os 800 anos da morte de São Francisco de Assis. A publicação reúne peças filatélicas emitidas por diferentes países e em diferentes épocas para apresentar a trajetória do santo, os templos e as obras de arte relacionados à sua história, além do legado das Ordens Franciscanas.

Com curadoria e textos explicativos, a obra compartilha com o público exemplares raros e representativos de um acervo que, até então, era particular. A proposta é aproximar história, arte e espiritualidade por meio da filatelia, atividade dedicada ao estudo e à coleção de selos postais.

Médico começou a colecionar selos ainda na infância

A relação de Miguel Brandão com a filatelia começou quando ele tinha dez anos, em Paramirim, no interior da Bahia. Seu primeiro exemplar foi um selo brasileiro de 1976 que estampava a imagem do mico-leão-dourado.

Dois anos depois, aos 12, iniciou a coleção dedicada a São Francisco de Assis. A primeira peça temática foi “São Francisco e os Pássaros”, também emitida pelo Brasil em 1976.

Médico e filatelista baiano Miguel Brandão lança novo livro - Foto: Divulgação

A devoção ao santo foi fortalecida durante a infância em Seabra, onde Brandão conviveu com o frei Justo Venture, missionário capuchinho italiano que deixou contribuições para a educação e a assistência à população local.

“A coleção é viva, dinâmica, sempre com novas peças filatélicas e sempre aprofundando o tema. É entrega, determinação, critério e cuidado. O retorno é conhecimento, cultura e uma devoção cada vez maior a São Francisco de Assis”, afirma o autor.

Pesquisa une filatelia, arte e espiritualidade

Cirurgião oncológico, Miguel Brandão também encontra na organização e na pesquisa do acervo um momento de concentração em meio à rotina profissional de atendimento a pacientes com câncer.

O trabalho de construção da coleção envolve consultas a catálogos, livros, artigos e exposições, além de pesquisas sobre as obras de arte reproduzidas nos selos. O resultado desse processo de quase 50 anos agora chega ao público em uma publicação que preserva e compartilha a memória franciscana.

Venda do livro vai beneficiar projeto da OSID

A iniciativa solidária também está relacionada à trajetória profissional de Brandão, que coordena o Serviço de Oncologia Cutânea do Hospital Santo Antônio.

Toda a renda arrecadada com a comercialização dos exemplares será destinada às Obras Sociais Irmã Dulce, especificamente ao projeto de construção do Day Hospital do Hospital Santo Antônio.

Lançamento do livro “São Francisco vive – História nos selos da Coleção Miguel Brandão”