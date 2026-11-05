LITERATURA
Livro sobre São Francisco reúne coleção e ajuda projeto social
Publicação do médico baiano Miguel Brandão será lançada em Salvador
Uma coleção de selos construída ao longo de quase cinco décadas vai ganhar as páginas de um livro com um propósito solidário em Salvador. O médico e filatelista baiano Miguel Brandão lança, no dia 12 de novembro, a obra “São Francisco vive – História nos selos da Coleção Miguel Brandão”, cuja renda integral será destinada às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), para o projeto de construção do Day Hospital do Hospital Santo Antônio.
O evento acontece das 17h às 21h, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho, e também contará com a apresentação oficial de um selo comemorativo dos Correios, que reproduz a capa da publicação.
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Livro transforma coleção particular em registro histórico
Publicado pela P55 Edição, o livro chega ao público no ano em que são lembrados os 800 anos da morte de São Francisco de Assis. A publicação reúne peças filatélicas emitidas por diferentes países e em diferentes épocas para apresentar a trajetória do santo, os templos e as obras de arte relacionados à sua história, além do legado das Ordens Franciscanas.
Com curadoria e textos explicativos, a obra compartilha com o público exemplares raros e representativos de um acervo que, até então, era particular. A proposta é aproximar história, arte e espiritualidade por meio da filatelia, atividade dedicada ao estudo e à coleção de selos postais.
Médico começou a colecionar selos ainda na infância
A relação de Miguel Brandão com a filatelia começou quando ele tinha dez anos, em Paramirim, no interior da Bahia. Seu primeiro exemplar foi um selo brasileiro de 1976 que estampava a imagem do mico-leão-dourado.
Dois anos depois, aos 12, iniciou a coleção dedicada a São Francisco de Assis. A primeira peça temática foi “São Francisco e os Pássaros”, também emitida pelo Brasil em 1976.
A devoção ao santo foi fortalecida durante a infância em Seabra, onde Brandão conviveu com o frei Justo Venture, missionário capuchinho italiano que deixou contribuições para a educação e a assistência à população local.
“A coleção é viva, dinâmica, sempre com novas peças filatélicas e sempre aprofundando o tema. É entrega, determinação, critério e cuidado. O retorno é conhecimento, cultura e uma devoção cada vez maior a São Francisco de Assis”, afirma o autor.
Pesquisa une filatelia, arte e espiritualidade
Cirurgião oncológico, Miguel Brandão também encontra na organização e na pesquisa do acervo um momento de concentração em meio à rotina profissional de atendimento a pacientes com câncer.
O trabalho de construção da coleção envolve consultas a catálogos, livros, artigos e exposições, além de pesquisas sobre as obras de arte reproduzidas nos selos. O resultado desse processo de quase 50 anos agora chega ao público em uma publicação que preserva e compartilha a memória franciscana.
Venda do livro vai beneficiar projeto da OSID
A iniciativa solidária também está relacionada à trajetória profissional de Brandão, que coordena o Serviço de Oncologia Cutânea do Hospital Santo Antônio.
Toda a renda arrecadada com a comercialização dos exemplares será destinada às Obras Sociais Irmã Dulce, especificamente ao projeto de construção do Day Hospital do Hospital Santo Antônio.
Lançamento do livro “São Francisco vive – História nos selos da Coleção Miguel Brandão”
- Quando: 12 de novembro de 2026 (quinta-feira), das 17h às 21h;
- Onde: Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho, em Salvador;
- Autor: Miguel Brandão;
- Destinação da renda: integralmente às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), para o projeto de construção do Day Hospital do Hospital Santo Antônio.