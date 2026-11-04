Programação celebra a cultura negra em Barreiras

O show poético-musical ‘Vai sem medo, entre o rio e o mar, várias insurgências’, com Maurício Faísca e Theo Lua Nova, vai abrir na próxima sexta-feira, 6, uma série de eventos que acontecem até 21 de novembro no Ponto de Cultura Brilho do Rio, em Barreiras. Na cidade também estão previstas as atividades do Novembro Negro no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), nos dias 10 e 11.

A programação acontece em alusão ao mês da consciência negra, cujo ponto alto é dia 20 de novembro. A data é feriado nacional desde 2024, em memória dos negros escravizados por mais de 300 anos no Brasil e como reverência à morte de Zumbi, líder do Quilombo Palmares, que abrigava os negros que fugiam dos maus tratos nas propriedades escravagistas.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Nossa expectativa é que além de celebrar o mês da consciência negra, esta data simbólica de luta, a gente consiga a sensibilização das pessoas sobre a dimensão política-cultural desta data”, afirmou o coordenador do espaço multicultural Brilho do Rio, Maurício Faísca.

Denominada de ‘Brilho da Consciência’, a programação vai contar com exposição de obras de cinco artistas plásticos e o lançamento do livro Digitais Pretas, no sábado (7). Dia 14 terão apresentações musicais de Faísca, Tiago Okorun e DJ Siri, reunindo diferentes sonoridades e expressões da cultura contemporânea.

Um dos pontos altos da programação será dia 19 de novembro, para comemoração do primeiro aniversário do ponto artístico e cultural, com o Café Preto Resistência Negra, seguido da Grande Roda de Conversa, com Ananda Lima, Jamilly Oliveira, João Victor e Paulo Henry.

A proposta é possibilitar a partilha de experiências, memórias e trajetórias, valorizando as contribuições da população negra para a formação social, cultural e artística do território. O encontro terá danças, poesia e música para celebrar a data. No dia 21, o encerramento terá samba com a banda Poty Lucena.

Para Théo Lua Nova a perspectiva para este mês é de confraternização e do “aquilombolamento das pessoas que resistem com seus corpos e sua arte”. Também citou a importância destes momentos e lamentou que “infelizmente” a discussão da negritude esteja muito restrita ao mês de novembro.

Sob a temática ‘Mulheres afro-indígenas: reconhecimento, justiça e desenvolvimento’, a programação do IFBA/ campus de Barreiras será nos dias 10 e 11 de novembro, no campus do instituto.

Terá mesas-redondas, oficinas, palestras, apresentações culturais, feira de artesanato e sarau dentre outras atividades que incentivam o diálogo e a valorização das identidades, histórias e contribuições afro-indígenas para o desenvolvimento regional.

‘Mulheres afro-indígenas na construção/história do Brasil’ é o tema da primeira mesa de debates, na manhã do primeiro dia. O encontro reunirá a cacique Rosivânia, Shirley Pimentel e a professora Nilza Martins, com mediação de Katia Luzia.