Tributo a Jaime Sodré destaca mulheres na preservação da cultura

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A contribuição das mulheres para a preservação dos saberes ancestrais e da memória afro-brasileira será tema de um encontro gratuito em Salvador, no dia 12 de novembro.

Com o tema “IAIÁ: A Mulher Matriarca dos Saberes”, o II Tributo Tecnologia Ancestral Jaime Sodré acontece às 13h30, no Auditório José Rocha Laranjeira, no Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

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Promovido pelo Instituto Jaime Sodré, o evento reúne pesquisadoras e lideranças para refletir sobre a participação feminina na formação cultural, educacional e social da Bahia, além de discutir formas de transmissão e valorização dos conhecimentos ancestrais.

Mulheres discutem memória e conhecimentos afro-brasileiros

A programação contará com três convidadas: Ana Beatriz Simon, professora doutora em Arquitetura; Cleidiana Ramos, jornalista, mestra em Estudos Étnicos e Africanos e doutora em Antropologia; e Ekedy Sinha, escritora memorialista, ativista social e defensora dos Direitos Humanos.

A mesa será mediada por Jamille Sodré, presidente do Instituto Jaime Sodré, e pretende aproximar as trajetórias das participantes do pensamento e do legado do professor que dá nome à iniciativa.

Cada convidada abordará um tema relacionado à própria experiência profissional, intelectual e comunitária, explorando diferentes caminhos para compreender a preservação e a circulação dos saberes.

Design, jornalismo e tradição oral estão na programação

A professora Ana Beatriz Simon apresentará “O Design como Tecnologia de Transformação Social”, com uma discussão sobre o design como campo de conhecimento que articula inovação, sustentabilidade e responsabilidade social.

A abordagem dialoga com os princípios defendidos por Jaime Sodré e destaca o potencial do design como instrumento de transformação social e de construção de futuros mais inclusivos.

Já a jornalista e pesquisadora Cleidiana Ramos conduzirá a apresentação “Festas Populares em Cena: o Jornalismo como Guardião da Memória e da Comunicação”. O debate abordará a importância da pesquisa e da cobertura jornalística das manifestações populares de Salvador para o registro e a valorização das tradições culturais.

A discussão também resgata a relação de Jaime Sodré com a comunicação. Ao longo de sua trajetória, o professor participou de entrevistas, programas e reportagens, compartilhando conhecimentos e contribuindo para ampliar a compreensão sobre as tradições afro-brasileiras na Bahia.

A terceira participação será de Ekedy Sinha, com o tema “Tradição Oral e Educação Comunitária: a Palavra como Fundamento dos Saberes”. A escritora discutirá a oralidade como fonte de conhecimento, transmissão de valores e preservação da memória coletiva.

A apresentação também abordará a tradição oral como um dos pilares das culturas de matriz africana e como fundamento para a manutenção do respeito, da ética e dos vínculos nas comunidades de terreiro e tradicionais.

Tributo mantém vivo o legado de Jaime Sodré

A primeira edição do Tributo Tecnologia Ancestral Jaime Sodré foi realizada na Casa do Olodum, no Pelourinho, com duas mesas de diálogo sobre diferentes aspectos da trajetória do professor.

Entre os assuntos discutidos estavam sua atuação acadêmica no campo do design, o compromisso com a religião e a tradição oral e a defesa da educação como instrumento de transformação social.

Criado ainda durante a vida do professor, o Instituto Jaime Sodré ampliou sua missão após o falecimento dele. Além de manter o compromisso social defendido por Jaime Sodré, especialmente com a valorização da educação, da cultura e do povo negro, a instituição assumiu a responsabilidade de preservar sua memória e contribuição intelectual para a sociedade baiana.

Com a segunda edição, o Instituto busca fortalecer o diálogo entre diferentes gerações, experiências e conhecimentos, reconhecendo o papel das mulheres na continuidade dos saberes ancestrais e na construção da memória coletiva.

O evento é aberto à comunidade acadêmica, artistas e à sociedade em geral.

Evento: II Tributo Tecnologia Ancestral Jaime Sodré