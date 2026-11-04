Casa Preta terá maratona de espetáculos durante o Novembro Negro

A Casa Preta Espaço de Cultura recebe uma programação especial em celebração ao Novembro Negro, entre os dias 7 e 20 de novembro. A iniciativa promove uma maratona de espetáculos, com a participação de artistas reconhecidos no Brasil e no mundo, que contempla teatro, música, dança, capoeira e performance. As apresentações abordam temas como racismo estrutural, saúde mental das mulheres e identidade cultural afro-indígena, entre outros.

Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou diretamente na bilheteria do teatro.

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Quais destaques fazem parte da programação?

A Mulher Festa, com Antonia Vilarinho

A atriz maranhense Antonia Vilarinho apresenta o espetáculo A Mulher Festa, que celebra a força, multiplicidade e a potência criativa feminina. Negra, afro-indígena, aquilombada e brincante, nasce entre caminhos sinuosos, andanças e tropeços. Entre o riso e a mandinga, atravessa a multidão com seu gingado e abre terreiro no meio do asfalto.

Quando: 7 de novembro (sábado), às 18h.

Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

En(cruz)ilhada, com Leno Sacramento

O ator Leno Sacramento apresenta o monólogo En(cruz)ilhada, que aborda diferentes histórias de vítimas de diversas formas de morte. Nesse processo você pode estar dos dois lados. “Assim que nascemos, nossas cabeças são colocadas na mira de uma bala que segue nos matando lentamente: a morte social, a morte cultural, a morte financeira, a morte estética, a morte psicológica. A morte nos invade, nos extermina e nos põe em uma cruz de braços abertos. Ela nos deixa sem escolha, sem opção”, propõe o ator.

Quando: 19 de novembro (quinta-feira), às 19h.

Ingresso: solidário.

A Mulher Desorganizada, com Leide Bonfim

O espetáculo A Mulher Desorganizada, de Leide Bonfim, parte de experiências pessoais da atriz, que enfrentou dois episódios de depressão pós-parto e encontrou no teatro sua cura. Por meio da conscientização do sofrimento e do autocuidado em saúde mental das mulheres com transtorno mental, a premiada atriz propõe meios para ajudar mulheres de rua que têm desorganização mental.

Quando: 20 de novembro (sexta-feira), às 19h.

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

No Tabuleiro da Baiana Tem, com Performáticos Quilombo

O Coletivo Cênico Musical Performáticos Quilombo apresenta o espetáculo "No Tabuleiro da Baiana Tem" como pano de fundo um tabuleiro de acarajé que, além de entreter, promove reflexões sobre racismo, questões de gênero, orientação sexual, preservação do meio ambiente, direitos e deveres e feminicídio. É uma comédia popular e reflexiva.

Formado por artistas afrodescendentes e periféricos, desenvolve há 15 anos um trabalho de resistência, militância e ativismo por meio da arte.

Quando: 21 de novembro, às 19h.

21 de novembro, às 19h. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

Espaço também oferece oficina de Palhaçaria de Terreiro

Além das apresentações, a programação inclui a oficina Palhaçaria de Terreiro, conduzida pela artista Antonia Vilarinho. Com trajetória iniciada em Brasília, em 2000, a atividade já percorreu diferentes territórios brasileiros e reuniu cerca de 3 mil participantes.

A proposta é abrir caminhos para descolonizar e contracolonizar os processos criativos nas artes cênicas, valorizando os saberes, as culturas e as experiências.