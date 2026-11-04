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ARTE E CULTURA

Festival gratuito inaugura novo circuito de arte em Salvador

Projeto MURAL celebra 10 anos com inauguração de circuito artístico, oficinas e apresentações

Beatriz Santos
Por
Salvador vai ganhar um novo circuito de arte mural com obras de 14 artistas
Salvador vai ganhar um novo circuito de arte mural com obras de 14 artistas - Foto: Divulgação

A Feira de São Joaquim, em Salvador, vai ganhar um novo circuito de arte mural com obras de 14 artistas e uma programação cultural gratuita nos dias 13 e 14 de novembro.

A inauguração integra o Festival MURAL, que celebra uma década do Projeto MURAL – Movimento Urbano de Arte Livre com atividades no píer da feira, das 10h às 18h, e intervenções que passam a fazer parte da paisagem de um dos espaços mais tradicionais da capital baiana.

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Durante os dois dias, o público poderá conhecer as novas pinturas, acompanhar processos criativos e participar de oficinas, rodas de conversas, apresentações artísticas, feira de artes e criatividade e live paint, modalidade de pintura realizada ao vivo. A iniciativa busca aproximar a arte pública do cotidiano de feirantes, trabalhadores, moradores e visitantes.

Galeria a céu aberto reúne artistas baianos

O novo circuito artístico reúne intervenções realizadas em duas etapas de pintura. A primeira conta com obras de Denissena, Eder Muniz, Julia Zogbe, Cabuloso, Faraó, Kbça, Alaído, Samuca, Rask, Rolê, Zana Nacola e Tai Oliver.

Com diferentes estilos e técnicas, os trabalhos formam um percurso pelas paredes do píer da Feira de São Joaquim, em uma área onde os barcos atracados compõem o cenário às margens da Baía de Todos-os-Santos.

A segunda etapa contempla o megamural assinado por Lee27 e Galvão, na fachada da área dos pescados. A obra marca a entrada do circuito e propõe novas formas de olhar para o território.

Após o festival, as pinturas permanecerão no espaço, integrando o cotidiano da feira e ampliando as possibilidades de visitação e descoberta.

Projeto MURAL completa dez anos de arte nas ruas

Idealizado pela jornalista e produtora cultural Vanessa Vieira, o Projeto MURAL nasceu com o propósito de aproximar a arte da população, transformando fachadas, muros e empenas de prédios em espaços de criação e acesso à cultura.

Desde 2016, a iniciativa realizou mais de 65 intervenções artísticas, incluindo 26 megamurais, com a participação de mais de 50 artistas. Ao longo da trajetória, as obras passaram a integrar diferentes regiões de Salvador, criando referências visuais e valorizando memórias, identidades e expressões da cidade.

A edição comemorativa marca a quinta edição do projeto e escolheu a Feira de São Joaquim como cenário para celebrar essa história e entregar um novo patrimônio artístico compartilhado com a população.

Festival terá feira criativa, oficinas e pintura ao vivo

A programação do Festival MURAL foi pensada para estimular o encontro entre artistas e público, com atividades que combinam produção cultural, experimentação e economia criativa.

A Feira de Artes e Criatividade permitirá conhecer e adquirir obras e produtos autorais, incentivando a circulação da produção artística. As oficinas convidam à experimentação, enquanto as rodas de conversas abrem espaço para trocas sobre arte, cidade e território.

As apresentações artísticas completam a programação, que também propõe uma experiência de convivência com os sabores, saberes e o comércio popular da Feira de São Joaquim.

Arte urbana se encontra com a memória da Feira de São Joaquim

A escolha da feira para a celebração dos dez anos aproxima o muralismo de um território marcado pelo trabalho, pela resistência e pela diversidade cultural.

Entre alimentos, folhas, cerâmicas, artesanato e artigos religiosos, a Feira de São Joaquim preserva tradições fundamentais para a identidade de Salvador. Com as novas intervenções, expressões contemporâneas passam a dialogar com essa paisagem, ampliando o acesso à arte gratuita em um espaço de intensa circulação popular.

Documentário vai registrar trajetória do projeto

As comemorações dos dez anos também incluem a produção de um filme documental sobre a trajetória do Projeto MURAL e o muralismo em Salvador.

Em gravação desde o primeiro semestre de 2026, o documentário reúne memórias, processos criativos e experiências de artistas, com lançamento previsto para o início de dezembro. A produção pretende registrar a contribuição do projeto para a presença da arte pública na cidade.

A quinta edição do Projeto MURAL conta com o apoio do SindiFeira e do ICB – Instituto para a Conservação da Biosfera. A realização é da Trevo Produções, Fundação Gregório de Mattos (FGM), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT), Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ) e Prefeitura de Salvador, por meio do Programa Viva Cultura, na modalidade Doação.

Festival MURAL – Celebração dos 10 anos do Projeto MURAL

  • Quando: 13 e 14 de novembro de 2026
  • Horário: Das 10h às 18h
  • Onde: Píer da Feira de São Joaquim, Salvador
  • Entrada gratuita

Programação

  • Inauguração oficial do novo circuito de arte mural da Feira de São Joaquim
  • Feira de Artes e Criatividade
  • Apresentações artísticas
  • Oficinas
  • Rodas de conversas
  • Live paint (pintura ao vivo)
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arte Cultura Salvador

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