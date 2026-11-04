Festival gratuito inaugura novo circuito de arte em Salvador

A Feira de São Joaquim, em Salvador, vai ganhar um novo circuito de arte mural com obras de 14 artistas e uma programação cultural gratuita nos dias 13 e 14 de novembro.

A inauguração integra o Festival MURAL, que celebra uma década do Projeto MURAL – Movimento Urbano de Arte Livre com atividades no píer da feira, das 10h às 18h, e intervenções que passam a fazer parte da paisagem de um dos espaços mais tradicionais da capital baiana.

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Durante os dois dias, o público poderá conhecer as novas pinturas, acompanhar processos criativos e participar de oficinas, rodas de conversas, apresentações artísticas, feira de artes e criatividade e live paint, modalidade de pintura realizada ao vivo. A iniciativa busca aproximar a arte pública do cotidiano de feirantes, trabalhadores, moradores e visitantes.



Galeria a céu aberto reúne artistas baianos

O novo circuito artístico reúne intervenções realizadas em duas etapas de pintura. A primeira conta com obras de Denissena, Eder Muniz, Julia Zogbe, Cabuloso, Faraó, Kbça, Alaído, Samuca, Rask, Rolê, Zana Nacola e Tai Oliver.

Com diferentes estilos e técnicas, os trabalhos formam um percurso pelas paredes do píer da Feira de São Joaquim, em uma área onde os barcos atracados compõem o cenário às margens da Baía de Todos-os-Santos.

A segunda etapa contempla o megamural assinado por Lee27 e Galvão, na fachada da área dos pescados. A obra marca a entrada do circuito e propõe novas formas de olhar para o território.

Após o festival, as pinturas permanecerão no espaço, integrando o cotidiano da feira e ampliando as possibilidades de visitação e descoberta.

Projeto MURAL completa dez anos de arte nas ruas

Idealizado pela jornalista e produtora cultural Vanessa Vieira, o Projeto MURAL nasceu com o propósito de aproximar a arte da população, transformando fachadas, muros e empenas de prédios em espaços de criação e acesso à cultura.

Desde 2016, a iniciativa realizou mais de 65 intervenções artísticas, incluindo 26 megamurais, com a participação de mais de 50 artistas. Ao longo da trajetória, as obras passaram a integrar diferentes regiões de Salvador, criando referências visuais e valorizando memórias, identidades e expressões da cidade.

A edição comemorativa marca a quinta edição do projeto e escolheu a Feira de São Joaquim como cenário para celebrar essa história e entregar um novo patrimônio artístico compartilhado com a população.

Festival terá feira criativa, oficinas e pintura ao vivo

A programação do Festival MURAL foi pensada para estimular o encontro entre artistas e público, com atividades que combinam produção cultural, experimentação e economia criativa.

A Feira de Artes e Criatividade permitirá conhecer e adquirir obras e produtos autorais, incentivando a circulação da produção artística. As oficinas convidam à experimentação, enquanto as rodas de conversas abrem espaço para trocas sobre arte, cidade e território.

As apresentações artísticas completam a programação, que também propõe uma experiência de convivência com os sabores, saberes e o comércio popular da Feira de São Joaquim.

Arte urbana se encontra com a memória da Feira de São Joaquim

A escolha da feira para a celebração dos dez anos aproxima o muralismo de um território marcado pelo trabalho, pela resistência e pela diversidade cultural.

Entre alimentos, folhas, cerâmicas, artesanato e artigos religiosos, a Feira de São Joaquim preserva tradições fundamentais para a identidade de Salvador. Com as novas intervenções, expressões contemporâneas passam a dialogar com essa paisagem, ampliando o acesso à arte gratuita em um espaço de intensa circulação popular.

Documentário vai registrar trajetória do projeto

As comemorações dos dez anos também incluem a produção de um filme documental sobre a trajetória do Projeto MURAL e o muralismo em Salvador.

Em gravação desde o primeiro semestre de 2026, o documentário reúne memórias, processos criativos e experiências de artistas, com lançamento previsto para o início de dezembro. A produção pretende registrar a contribuição do projeto para a presença da arte pública na cidade.

A quinta edição do Projeto MURAL conta com o apoio do SindiFeira e do ICB – Instituto para a Conservação da Biosfera. A realização é da Trevo Produções, Fundação Gregório de Mattos (FGM), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT), Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ) e Prefeitura de Salvador, por meio do Programa Viva Cultura, na modalidade Doação.

Festival MURAL – Celebração dos 10 anos do Projeto MURAL

Quando: 13 e 14 de novembro de 2026

13 e 14 de novembro de 2026 Horário: Das 10h às 18h

Onde: Píer da Feira de São Joaquim, Salvador

Píer da Feira de São Joaquim, Salvador Entrada gratuita

Programação