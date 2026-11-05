Como ser criativo com tanta IA? FLICA 2026 discute o tema em painel

A cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, recebe até domingo, 8, a 14ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA). Iniciada nesta quinta-feira, 5, a programação reúne escritores, artistas e leitores em atividades gratuitas que incluem literatura, música, poesia e debates sobre os desafios da criatividade em um mundo cada vez mais influenciado pela inteligência artificial.

Com o tema “Como ser criativo com tanta IA por aí?”, a edição de 2026 propõe uma reflexão sobre os impactos da tecnologia na produção cultural, na educação e no mercado de trabalho.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao longo dos quatro dias, mesas de conversa discutem as possibilidades de utilização da inteligência artificial e os limites de sua participação nos processos criativos.

A abertura também foi marcada por uma homenagem a Dona Dalva do Samba, de 99 anos, integrante do Samba de Roda Suerdieck e responsável pela criação do grupo na década de 1950. A celebração reforça a presença das manifestações culturais tradicionais na programação da festa literária.



Além da agenda artística e dos debates, a FLICA movimenta a economia de Cachoeira e fortalece o comércio local durante o período do evento. A iniciativa também reúne representantes do poder público e da cultura baiana em torno da valorização da literatura e das políticas culturais no estado.



Inteligência artificial é tema central da edição

A discussão sobre os impactos da inteligência artificial na sociedade marca a programação da 14ª edição da FLICA. Entre os assuntos previstos estão as transformações na formação dos jovens, as mudanças no mercado de trabalho e as possibilidades de utilizar ferramentas tecnológicas de maneira consciente e produtiva.

Na Tenda Paraguaçu, a primeira mesa de debates aconteceu nesta quinta-feira (5), com o tema “Penso, logo... IA: distopias à vista?”. O encontro reuniu Nina da Hora e o professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Paulo Victor Purificação Melo, com mediação de Zulu Araújo.

Durante a conversa, foram abordados os desafios de um mundo mais humano ou pós-humano e as possibilidades da inteligência artificial em diferentes campos, como as interações sociais e culturais, a arte, o pensamento, a literatura e a proteção dos direitos humanos e da democracia.

Abertura reúne representantes da cultura baiana

Representando o governador Jerônimo Rodrigues, o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, participou da abertura e destacou a importância da realização do evento no Dia Nacional da Cultura, celebrado em 5 de novembro.

Durante seu pronunciamento, ele ressaltou a contribuição da festa para a valorização da literatura e para o fortalecimento das políticas públicas culturais em diferentes municípios baianos.

“05 de novembro é o Dia Nacional da Cultura e não havia uma oportunidade melhor do que nós celebrarmos essa data, a data máxima da cultura brasileira, do que num lugar como esse, na abertura de uma das maiores feiras literárias que nós temos no Brasil", afirmou Bruno.

"Eu sempre brinco que as feiras literárias foram crescendo e ocupando os territórios e todas elas sonham em um dia ser FLICA, porque a FLICA é farol, é referência, é grande, ela é potente e ela foi encantando a comunidade, a sociedade baiana como um todo, e isso nos dá força, nos dá sentido, nos incentiva cada vez mais a estarmos apoiando e espalhando, fortalecendo essa política em todo o estado da Bahia”, completou.

A embaixadora da feira, Vanessa Dantas, também comentou a importância da realização de mais uma edição e destacou os impactos do evento para o município.

“É uma alegria chegar à 14ª edição da nossa querida Festa Literária Internacional de Cachoeira, a FLICA, que começa hoje e segue até domingo com uma programação repleta de literatura, música, arte, poesia e muitas atrações", destacou.

"Além de celebrar a cultura e incentivar o encontro entre leitores e artistas, a FLICA tem um papel muito importante para Cachoeira, movimentando a economia, fortalecendo o comércio local e gerando oportunidades para a população”, destacou.



FLICA reforça relação entre memória e identidade de Cachoeira

A prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, ressaltou o papel da festa na valorização da identidade cultural do município. Segundo ela, o evento transforma diferentes espaços da cidade em locais de encontro e troca de experiências.

"A FLICA tem essa capacidade bonita de transformar nossa cidade em um grande espaço de encontros, onde as palavras atravessam fronteiras e a cultura nos lembra daquilo que somos e daquilo que ainda poderemos ser", disse.

"Cachoeira é uma cidade que carrega muitas histórias, mas que nunca deixou de produzir o futuro. Uma cidade onde a memória está presente nas ruas, nas nossas manifestações culturais, na nossa gente, na nossa identidade e na maneira como nos relacionamos com o mundo", completa.

A programação também homenageou Dona Dalva do Samba, de 99 anos, referência do Samba de Roda Suerdieck, grupo criado por ela na década de 1950.

Até quando acontece a FLICA 2026?

A 14ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira segue até domingo, 8, com programação gratuita no município do Recôncavo Baiano.

O evento é realizado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Petrobras e apoio da EMBASA, SEBRAE, Prefeitura Municipal de Cachoeira, Governo do Estado, Secretaria de Cultura do Estado (SecultBA) e Secretaria da Fazenda (Sefaz).

A festa também é contemplada pelo Projeto Bahia Literária, iniciativa da Fundação Pedro Calmon (FPC), unidade vinculada à SecultBA, e da Secretaria Estadual de Educação (SEC). A produção é da Schommer Produções.