MÚSICA

Orquestra Neojiba faz concerto inédito dentro da fábrica da BYD

Apresentação com 80 músicos em Camaçari une música sinfônica e ambiente industrial

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/12/2025 - 16:08 h
Concerto reuniu 80 músicos dentro da fábrica da BYD
Concerto reuniu 80 músicos dentro da fábrica da BYD

Pela primeira vez em sua história, a Orquestra Neojiba realizou um concerto dentro de uma fábrica. A apresentação aconteceu no complexo industrial da BYD, em Camaçari, na Bahia, marcando um encontro inédito entre música sinfônica e o espaço dedicado à produção automotiva.

O concerto reuniu 80 músicos, sob a regência do maestro Breno Albuquerque, e foi realizado no galpão de montagem final de veículos da empresa, inaugurado recentemente. Com cerca de 160 mil metros quadrados, o espaço é considerado a maior estrutura fabril automotiva da América do Sul.



Da estreia ao adeus: Gil e tudo que o Tempo Rei nos deixaram
Xamã é anunciado em festival no interior da Bahia
Terra e emoção: exposição coletiva propõe mergulho sensível na pintura

A apresentação transformou o ambiente industrial em palco para um repertório que percorreu obras clássicas e populares. O programa incluiu Dmitri Shostakovich – Sinfonia nº 10 (segundo movimento), Piotr Ilitch Tchaikovsky – Sinfonia nº 4 (quarto movimento), Manuel de Falla – O Chapéu de Três Pontas (dança final), Zequinha de Abreu – Tico-Tico no Fubá, além de Boas Festas, de Assis Valente, e Brasileirinho, de Waldir Azevedo.

Violinos, violoncelos, contrabaixos, flautas, oboés, fagotes, trompas, piano e percussão compuseram a formação instrumental.

Todos os colaboradores do complexo acompanharam o concerto, realizado como parte das ações de fim de ano da empresa. A iniciativa integra a estratégia da BYD de promover atividades culturais e fortalecer a relação com seus funcionários e com a comunidade local.

Para o presidente da BYD Brasil, Tyler Li, a ação traduz valores da companhia. “Acreditamos que a cultura é uma poderosa ferramenta de transformação. Trazer uma orquestra para dentro da nossa fábrica é uma forma de valorizar as pessoas que constroem diariamente a nossa história e de reafirmar nosso compromisso com a comunidade”, afirma o executivo.

Já o vice-presidente sênior e head comercial e de marketing da BYD Auto no Brasil, Alexandre Baldy, ressaltou o impacto interno da iniciativa. “Momentos como esse são únicos e servem para fortalecer o sentimento de pertencimento à uma grande marca global e promovem a integração. Queremos que nossos colaboradores tenham acesso a experiências inspiradoras também no ambiente de trabalho”, destaca.

Criado em 2007 pelo pianista e maestro Ricardo Castro, o Neojiba é vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia. O programa já beneficiou milhares de crianças, adolescentes e jovens e soma mais de 2.800 apresentações, assistidas por um público superior a 1 milhão de pessoas.

O diretor-geral do Neojiba destacou o simbolismo do evento. “Realizar uma apresentação pela primeira vez dentro de uma fábrica, como fizemos hoje aqui na BYD, é motivo de grande orgulho para nós. E eu espero que seja o início de uma grande parceria”, disse.

Tags:

byd Cultura Orquestra NEOJIBA

x