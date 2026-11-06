De Berlim a Salvador: bailarina leva experiência internacional à dança baiana

O intercâmbio cultural está vivo na 16ª edição da Jornada de Dança da Bahia. Diretamente da companhia de dança alemã Sasha Waltz & Guests, a bailarina Melissa Figueiredo comandará a oficina "In C" durante o evento em Salvador, no dia 22 de novembro.

Com vasta experiência nesse circuito internacional, a baiana conduzirá a residência internacional e a mostra artística, exibindo tudo o que aprendeu nos últimos anos morando fora do Brasil. A apresentação será aberta ao público, sem exigência de ingresso, no Largo da Mariquita, às 16h.

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Diretora e coordenadora-geral da Jornada, Fátima Suarez explicou que a escolha de Melissa para conduzir a oficina se deu devido ao repertório que a bailarina tem para oferecer aos colegas de profissão.

“Melissa é uma pessoa que está dentro deste trabalho internacional. É uma baiana que dançou no Balé Jovem de Salvador e que tem uma grande história de intercâmbios, tanto através do Balé Jovem, como através de outros festivais. Ela é uma pessoa que já está há alguns anos nesse circuito internacional”, disse.

“Valorizar os profissionais brasileiros que estão no exterior é valorizar a nossa dança e a formação que existe aqui, além de trazer um pouco dessa informação para o mundo. De que é possível sair um pouco de dentro desse cenário da Bahia e alcançar outras coisas”, completou.

Trajetória de Melissa

Melissa em uma de suas apresentações - Foto: Arquivo pessoal

Melissa Figueiredo começou sua trajetória ainda criança. Em conversa com a reportagem, ela contou que passou toda a infância e adolescência em aulas e apresentações de balé, que era onde se sentia bem.

Ainda jovem, ingressou na Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB) e, posteriormente, cursou Licenciatura em Dança na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Paralelamente à formação, Melissa fez parte do Balé Jovem de Salvador, dirigido por Matias Santiago e participou de diversos projetos e iniciativas artísticas, como o BTCA Memórias, e festivais como o Vivadança, a Jornada de Dança da Bahia e o FIAC.

Em 2015, a bailarina criou o Nii/Colaboratório, coletivo do qual ela é co-diretora, juntamente com um grupo de amigos. Atualmente, ela pertence ao grupo alemão Sasha Waltz & Guests.

“Essas experiências foram fundamentais para ampliar meu olhar sobre a profissão e, sobretudo, para construir caminhos que me permitissem continuar trabalhando com dança”, disse ela ao A TARDE.

Transição para a Alemanha

Melissa dança desde criança - Foto: Arquivo pessoal

Nascida e criada na Bahia, Melissa precisou se reinventar durante sua mudança para Berlim, capital da Alemanha. A bailarina revelou que sempre teve vontade de explorar outros contextos no universo da dança, mas o território alemão não era sua opção inicial.

“Para mim, é muito difícil me manter no mesmo lugar. Sempre trabalhei como freelancer e gosto muito de pesquisa, de conhecer outras formas de pensar e fazer dança. Sempre tive vontade de explorar outros contextos artísticos e ampliar minhas possibilidades profissionais”, afirmou.

“[...] Essas experiências me fizeram considerar a possibilidade de morar fora do Brasil. Curiosamente, a Alemanha nunca esteve nos meus planos. Nunca imaginei que um dia ela pudesse se tornar minha casa! (risos)”, confessou.

No entanto, a dançarina se apaixonou pelo país e foi criando suas raízes na vida profissional e pessoal. “Acho que minha carreira na Alemanha foi sendo construída assim: a partir da curiosidade de explorar outros contextos, da disponibilidade para viver novas experiências e, também, dos encontros e oportunidades que surgiram pelo caminho”, disse.

Como o In C vai ajudar bailarinos baianos?

Embora o mercado da dança no Brasil não seja igual ao mercado na Alemanha, o In C pretende desmistificar essa distância física e cultural. A atividade oferece possibilidades de aprendizado que vão além de aprender os movimentos da peça que será apresentada posteriormente.

A ideia é transformar todo o aprendizado em uma mostra artística com mais de 15 bailarinos. “É uma oportunidade de entrar em contato com o vocabulário da coreógrafa alemã Sasha Waltz, mas também experimentar uma metodologia de criação e composição que explora diferentes maneiras de organizar o movimento no espaço e tempo”, esclareceu Melissa.

“Uma das coisas que mais me interessam em In C é justamente a relação entre liberdade individual e coletiva. [...] A peça vai se construindo em tempo real, a partir das escolhas individuais e das relações que surgem entre os dançarinos. Espero que os participantes possam vivenciar tudo isso e levar essa experiência para suas próprias pesquisas e práticas artísticas”, concluiu.

16ª Jornada de Dança

A 16ª Jornada de Dança da Bahia acontece de 18 a 22 de novembro e ocupa cinco espaços de Salvador: Cine Glauber Rocha, Espaço Xisto Bahia, Escola de Dança da UFBA, Casa Rosa e Largo da Mariquita.

A programação é totalmente gratuita. Para as atividades que exigem ingresso, a reserva pode ser feita através da plataforma Sympla. Os horários e datas das atividades podem ser conferidos através do perfil oficial do evento.