CULTURA
Mostra de Teatro do Velho Chico terá 14 dias de programação em Barreiras
Espetáculos e atividades formativas integram a programação da 12ª edição do evento no oeste baiano.
A cidade de Barreiras, no oeste baiano, será palco da 12ª Mostra de Teatro do Velho Chico – A Margem do Agora, entre os dias 16 e 29 de novembro. O evento chega à edição de 2026 com representantes de diferentes regiões da Bahia e convidados de outros estados, em uma programação voltada às artes cênicas e ao intercâmbio cultural.
Ao longo de 14 dias, o público poderá acompanhar espetáculos teatrais, oficinas, palestras e debates, além de atividades de troca artística entre os participantes.
A mostra contará com artistas de 12 cidades, incluindo Ibotirama, Rio de Contas, Caetité, São Desidério, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Ibiassucê, Salvador e Ilhéus. Também participam representantes de Açu, no Rio Grande do Norte, e Brasília, no Distrito Federal.
A iniciativa alcança seis Territórios de Identidade da Bahia: Velho Chico, Sertão Produtivo, Bacia do Rio Grande, Chapada Diamantina, Metropolitano de Salvador e Litoral Sul.
A curadoria da Mostra está organizada em três eixos: “O Riso e a Criança”, dedicado ao público infantil; “Protagonismo Feminino”, voltado a produções criadas, encenadas ou inspiradas no universo das mulheres; e “Corpo em Cena”, que reúne diferentes experimentações da linguagem teatral, especialmente para o público adulto.
Além dos espetáculos, a programação aposta na formação de estudantes, artistas e profissionais da cultura. Entre os dias 16 e 19 de novembro, estudantes de Barreiras poderão participar de três oficinas promovidas por integrantes da Rede de Teatro do Velho Chico: “Críticas em Artes Cênicas – Entre Registro e Criação”, com Danilo Lima; “Leitura Dramática a partir do livro Circo Caraminholas do Sul e o Mistério do Livro Secreto”, com Tally Gaia; e “Produção Cultural”, com Gilberto Morais.
Para artistas e estudantes de arte, estão previstas ainda as oficinas de Interpretação, com Fábio Vidal, nos dias 21 e 22 de novembro, e de Adereços e Figurinos, com Shicó do Mamulengo, nos dias 28 e 29.
Colóquio reúne festivais de teatro e dança da Bahia
Um dos destaques da programação é o 4º Colóquio de Mostras e Festivais de Teatro da Bahia, realizado de 23 a 28 de novembro, sempre às 16h. O encontro reunirá produtores, programadores e curadores de diferentes iniciativas culturais do estado para discutir a circulação e a produção das artes cênicas na Bahia.
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Participam representantes do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (FENATIFS), Festival Estudantil de Artes Cênicas da Bahia (FESTAC), Festival Brejinho de Circo e Teatro, Festival As Madalenas, Festival de Dança de Itacaré e Festival IYÁ’S Arte de Mulheres Negras.
Meio ambiente também entra em cena
A relação entre arte, território e preservação ambiental também estará presente na programação. Entre os dias 16 e 19 de novembro, escolas de Barreiras recebem a palestra “Preservação do Rio São Francisco, Rio Grande e seus afluentes”, com Amanda Silva, mestre em Meio Ambiente, Águas e Saneamento pela UFBA e engenheira sanitarista e ambiental.
A atividade amplia a discussão sobre os recursos hídricos que fazem parte da realidade das comunidades do Oeste baiano e aproxima o teatro de temas ambientais e sociais.
A margem do Agora
Com o tema “A Margem do Agora”, a 12ª Mostra propõe discutir o papel das artes cênicas produzidas fora dos grandes centros, criando espaços de circulação, formação, reflexão e intercâmbio entre artistas e comunidades.
A programação é realizada pela Mistura Produções, com produção da Rede de Teatro do Velho Chico. O projeto conta com apoio cultural da Prefeitura de Barreiras, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, UNEB – Campus IX, Colégio Estadual CETEP Bacia do Rio Grande, Instituto Brasileiro de Gestão por Resultados (IBGR) e Laboratório São Lázaro de Análises Clínicas.
O projeto tem apoio financeiro do Governo da Bahia, por meio do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.