Mostra de Teatro do Velho Chico terá 14 dias de programação em Barreiras

A cidade de Barreiras, no oeste baiano, será palco da 12ª Mostra de Teatro do Velho Chico – A Margem do Agora, entre os dias 16 e 29 de novembro. O evento chega à edição de 2026 com representantes de diferentes regiões da Bahia e convidados de outros estados, em uma programação voltada às artes cênicas e ao intercâmbio cultural.

Ao longo de 14 dias, o público poderá acompanhar espetáculos teatrais, oficinas, palestras e debates, além de atividades de troca artística entre os participantes.

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A mostra contará com artistas de 12 cidades, incluindo Ibotirama, Rio de Contas, Caetité, São Desidério, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Ibiassucê, Salvador e Ilhéus. Também participam representantes de Açu, no Rio Grande do Norte, e Brasília, no Distrito Federal.

A iniciativa alcança seis Territórios de Identidade da Bahia: Velho Chico, Sertão Produtivo, Bacia do Rio Grande, Chapada Diamantina, Metropolitano de Salvador e Litoral Sul.

A curadoria da Mostra está organizada em três eixos: “O Riso e a Criança”, dedicado ao público infantil; “Protagonismo Feminino”, voltado a produções criadas, encenadas ou inspiradas no universo das mulheres; e “Corpo em Cena”, que reúne diferentes experimentações da linguagem teatral, especialmente para o público adulto.

Além dos espetáculos, a programação aposta na formação de estudantes, artistas e profissionais da cultura. Entre os dias 16 e 19 de novembro, estudantes de Barreiras poderão participar de três oficinas promovidas por integrantes da Rede de Teatro do Velho Chico: “Críticas em Artes Cênicas – Entre Registro e Criação”, com Danilo Lima; “Leitura Dramática a partir do livro Circo Caraminholas do Sul e o Mistério do Livro Secreto”, com Tally Gaia; e “Produção Cultural”, com Gilberto Morais.

Para artistas e estudantes de arte, estão previstas ainda as oficinas de Interpretação, com Fábio Vidal, nos dias 21 e 22 de novembro, e de Adereços e Figurinos, com Shicó do Mamulengo, nos dias 28 e 29.

Mostra contará com representantes de cidades como Salvador, Ilhéus, Ibotirama e Luís Eduardo Magalhães - Foto: Divulgação

Colóquio reúne festivais de teatro e dança da Bahia

Um dos destaques da programação é o 4º Colóquio de Mostras e Festivais de Teatro da Bahia, realizado de 23 a 28 de novembro, sempre às 16h. O encontro reunirá produtores, programadores e curadores de diferentes iniciativas culturais do estado para discutir a circulação e a produção das artes cênicas na Bahia.

Participam representantes do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (FENATIFS), Festival Estudantil de Artes Cênicas da Bahia (FESTAC), Festival Brejinho de Circo e Teatro, Festival As Madalenas, Festival de Dança de Itacaré e Festival IYÁ’S Arte de Mulheres Negras.

Meio ambiente também entra em cena

A relação entre arte, território e preservação ambiental também estará presente na programação. Entre os dias 16 e 19 de novembro, escolas de Barreiras recebem a palestra “Preservação do Rio São Francisco, Rio Grande e seus afluentes”, com Amanda Silva, mestre em Meio Ambiente, Águas e Saneamento pela UFBA e engenheira sanitarista e ambiental.

A atividade amplia a discussão sobre os recursos hídricos que fazem parte da realidade das comunidades do Oeste baiano e aproxima o teatro de temas ambientais e sociais.

A margem do Agora

Com o tema “A Margem do Agora”, a 12ª Mostra propõe discutir o papel das artes cênicas produzidas fora dos grandes centros, criando espaços de circulação, formação, reflexão e intercâmbio entre artistas e comunidades.

A programação é realizada pela Mistura Produções, com produção da Rede de Teatro do Velho Chico. O projeto conta com apoio cultural da Prefeitura de Barreiras, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, UNEB – Campus IX, Colégio Estadual CETEP Bacia do Rio Grande, Instituto Brasileiro de Gestão por Resultados (IBGR) e Laboratório São Lázaro de Análises Clínicas.

O projeto tem apoio financeiro do Governo da Bahia, por meio do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.